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技術含金量高 「航空器維修」隱形冠軍異軍突起

2019-03-15 10:11經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

示意圖／ingimage授權
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台灣產業用機械設備維修及安裝業產值由2014年起逐年上揚，去年更一舉突破千億大關，達1,099億元、年增10.56%，連續四年呈現二位數成長。其中，航空器維修異軍突起，近年成長幅度顯著，相關技術深獲國際廠商青睞。

經濟部今（15）日指出，受惠於全球航空運輸業務蓬勃發展、國內半導體產業積極投資，以及產業自動化趨勢潮流，各產業對機械設備的專業維修需求明顯增加，以致產業用機械設備維修及安裝業產值由2014年起逐年攀升，去年正式突破千億大關。

按產品觀察，航空器維修占55.1%居首、電子及半導體生產設備維修及安裝占25.6%次之，專用機械設備維修及安裝則占11.2%，三者共占九成。

其中，航空器維修異軍突起，去年產值605億元，年增13.16%，主因全球航空運輸持續成長，為確保飛航安全及適航性，航空器保養及修理需求殷切，由於我國位居亞太樞紐，業者積極開拓航太維修業務，加上精密機械維修技術深獲國際廠商青睞，以致飛機引擎、機體維修產值連續四年雙位數成長。

經濟部官員分析，雖然航空器維修容易受人忽視，但技術含金量較高，我國業者不斷默默耕耘，如今已有相當程度的發展成果，尤其技術門檻較高，獲得國際客源信任後就不容易遭取代，接單狀況也很穩定。

此外，電子及半導體生產設備維修及安裝需求活絡，去年產值282億元，近五年屢創新高，主因受惠於半導體產業持續成長，國內半導體廠商機台設備持續擴增，電子及半導體設備安裝及維修需求活絡。

至於專用機械設備維修及安裝去年產值123億元，年增26.05%，也是連續二年雙位數成長，主因國內電力設備安裝及維修增加，加上機械智慧自動化需求成長，以致鍋爐、發輸配電機械、其他專用機械設備的維修及安裝產值增加。

經濟部指出，隨著航空維修市場拓展，以及我國產業轉型升級，除了提升精密設備投資，也帶動相關設備的維修需求，未來持續強化國內專業維修技術，將有助於產值再創新高。

半導體經濟部航空業
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