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全球航空運輸蓬勃發展 去年機械設備產值破千億大關

2019-03-15 09:24經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部統計處今（15）日公布2018年機械設備維修及安裝業調查，發現受惠於全球航空運輸業務蓬勃發展，國內半導體產業積極投資，以及產業自動化的趨勢潮流，各產業對機械設備的專業維修需求顯著增加，使得產業用機械設備維修及安裝業產值由103年起逐年上揚，107年突破千億大關達1,099億元，年增10.56%，且連續四年均呈二位數成長。

若按產品觀察，航空器維修占55.1%居首、電子及半導體生產設備維修及安裝占25.6%次之，專用機械設備維修及安裝占11.2%，三者合占九成。

經濟部統計處進一步指出，其中又以航空器維修異軍突起的成果最顯著，其107年產值605億元，年增13.16%，主因全球航空運輸持續成長，為確保飛航安全及適航性，航空器保養及修理需求殷切，由於我國位居亞太樞紐，業者積極開拓航太維修業務，加上精密機械維修技術深獲國際廠商青睞，使得飛機引擎、機體維修產值連續四年呈雙位數成長。

電子及半導體生產設備維修及安裝需求也活絡，107年產值282億元，近五年屢創新高，各年多以二位數速度擴張。主因受惠於半導體產業持續成長，國內半導體廠商機台設備持續擴增，致電子及半導體設備安裝及維修需求活絡。

專用機械設備維修及安裝年增26.1%：107年產值123億元，年增26.05%，連續二年雙位數成長。主因國內電力設備安裝及維修增加，加上機械智慧自動化需求成長，致鍋爐、發輸配電機械、其他專用機械設備之維修及安裝產值增加。

經濟部統計處表示，隨著航空維修市場的拓展，以及我國產業轉型升級，除提升精密設備之投資外，亦帶動相關設備之維修需求，未來持續強化國內專業維修技術，將有助於產值再創新高。

受惠全球航空運輸蓬勃發展，我國產業機械設備產值2018年破千億大關。 圖／經濟部...
受惠全球航空運輸蓬勃發展，我國產業機械設備產值2018年破千億大關。 圖／經濟部統計處提供
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