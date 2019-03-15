德國安能亞太營運中心開幕 瞄準離岸風電市場

2019-03-15 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



德國能源轉型推手安能集團（Energie Baden-Württemberg AG, 簡稱EnBW）昨天舉行子公司安能亞太有限公司亞太營運中心開幕儀式，宣告正式進軍亞太能源市場，攜手台灣共同推動能源新未來。安能亞太總經理韋名凱（Markus Wild）表示，安能集團將自身定調為「德國能源轉型的引擎」，提供全方位的能源解決方案，台灣是安能在亞太的重要市場，未來不僅要持續與上緯新能源、麥格理資本共同爭取在今年的新一輪遴選中脫穎而出，也積極地在台灣尋找更多在地夥伴，期盼能與台灣分享我們在核電廠退役、電網建置及相關建設長期耕耘的專業經驗。

能源局副局長李君禮、德國在台協會處長王子陶博士 （Dr. Thomas Prinz）與德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）等昨天皆出席開幕儀式。

安能亞太指出，身為歐洲最大的能源供應商之一，安能集團順應德國政府的能源轉型政策（Energiewende），2013年內部大幅重組並改變商業模式，提出「2020策略」白皮書，著手進行旗下核電廠退役、升級天然氣與電網間基礎建設，改變傳統發電廠的同時亦積極發展再生能源。

安能集團開發了德國第一個商轉的風場「Baltic 1」，隨後也持續開發三座風場，其中有兩座將於今年商轉。面對能源轉型，安能認為這並不只攸關再生能源開發，而是組織內部的巨大改變。安能集團技術長Hans-Josef Zimmer博士指出，安能以安全、穩定的方式，在「大型的集中式能源」到「強大的分散式能源」使用轉變中取得平衡，確保為德國工業重鎮巴登符騰堡穩定供電的同時，逐步完成能源轉型工作。