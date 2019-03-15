親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

下議院412票贊成、202票反對 3月29日英國脫歐跳票

德國安能亞太營運中心開幕 瞄準離岸風電市場

2019-03-15 06:00聯合報 記者張語羚╱即時報導

德國能源轉型推手安能集團（Energie Baden-Württemberg AG, 簡稱EnBW）昨天舉行子公司安能亞太有限公司亞太營運中心開幕儀式，宣告正式進軍亞太能源市場，攜手台灣共同推動能源新未來。安能亞太總經理韋名凱（Markus Wild）表示，安能集團將自身定調為「德國能源轉型的引擎」，提供全方位的能源解決方案，台灣是安能在亞太的重要市場，未來不僅要持續與上緯新能源、麥格理資本共同爭取在今年的新一輪遴選中脫穎而出，也積極地在台灣尋找更多在地夥伴，期盼能與台灣分享我們在核電廠退役、電網建置及相關建設長期耕耘的專業經驗。

能源局副局長李君禮、德國在台協會處長王子陶博士 （Dr. Thomas Prinz）與德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）等昨天皆出席開幕儀式。

安能亞太指出，身為歐洲最大的能源供應商之一，安能集團順應德國政府的能源轉型政策（Energiewende），2013年內部大幅重組並改變商業模式，提出「2020策略」白皮書，著手進行旗下核電廠退役、升級天然氣與電網間基礎建設，改變傳統發電廠的同時亦積極發展再生能源

安能集團開發了德國第一個商轉的風場「Baltic 1」，隨後也持續開發三座風場，其中有兩座將於今年商轉。面對能源轉型，安能認為這並不只攸關再生能源開發，而是組織內部的巨大改變。安能集團技術長Hans-Josef Zimmer博士指出，安能以安全、穩定的方式，在「大型的集中式能源」到「強大的分散式能源」使用轉變中取得平衡，確保為德國工業重鎮巴登符騰堡穩定供電的同時，逐步完成能源轉型工作。

為了擴大再生能源的開發，安能集團也於去年加入台灣的風電市場，跨足海外尋找更大的舞台，安能亞太指出，去年已入股海鼎風電三座風場，與上緯新能源和麥格理資本共同開發這個裝置容量達2000MW、總投資額超過新台幣2000億的風場，未來，安能亞太也將負責風場建制技術開發、營運人員培訓以及風場運維技術轉移等工作，以爭取在今年的新一輪遴選中脫穎而出。

德國安能集團（Energie Baden-Württemberg AG, 簡稱E...
德國安能集團（Energie Baden-Württemberg AG, 簡稱EnBW）昨天舉行子公司安能亞太有限公司亞太營運中心開幕儀式。記者張語羚／攝影
分享

德國核電廠再生能源
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

11種製造業遇急單 可能鬆綁「七休一」

2019-03-15 00:19

落實反避稅措施獲認同 我自歐盟稅務「灰名單」除名

2019-03-15 00:34

1月實質經常性薪資平均41,714元 難掃倒退17年陰霾

2019-03-14 16:17

原能會主委：重啟核四估需花700億

2019-03-15 00:27

台商回台投資 13 家排隊

2019-03-15 02:20

車王電過關 兩月來第14家回流台商

2019-03-15 02:20

景氣走緩 加班工時縮減

2019-03-15 02:20

工會態度 接急單免七休一放行關鍵

2019-03-15 02:20

台灣擺脫「灰名單」…國際形象大提升

2019-03-15 02:20

我移出歐盟反避稅觀察名單

2019-03-15 02:20

台商回流30家評估 筆電廠也想回來

2019-03-15 01:10

蘇揆出手 產業缺地有解

2019-03-15 01:09

離岸風電第3階段招標 再等等

2019-03-15 01:02

景氣擴張趨緩…製造業加班工時 連四月負成長

2019-03-15 00:30

政策說明趕潮流 經濟部:只有社群小編 無另外編預算

2019-03-14 23:05

這些製造業排隊爭取接急單 盼鬆綁七休一

2019-03-14 19:27

22名國手入央行 近3成當跳板找到更好工作

2019-03-14 18:16

奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03

投審會張銘斌：台商回台投資最多電子資訊其次金屬機電

2019-03-14 16:05

台商鮭魚返鄉真心話：優惠不該只有投資「5+2」產業

2019-03-14 16:05

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:56

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:55

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

臺大金融科技系列課程，掌握最新科技浪潮

2019-03-13 17:28

葡萄王累計1-2月營收穩 50週年拚成長

2019-03-08 14:15
看更多

熱門文章

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

清惠光電爆欠薪 員工組自救會陳情抗議

2019-03-14 14:22

奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03

國人退休理財 跟著顧立雄這樣做

2019-03-14 16:33

無線藍芽耳機致癌？市場關注蘋果第二代AirPods

2019-03-14 10:09

高雄首件公辦都更案拍板 總價800萬內

2019-03-14 14:23

沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15

王道銀告別燒錢 駱錦明：今年是光輝的一年

2019-03-14 14:43

日本樂天擴大在台經營 結盟PChome

2019-03-14 14:20

政府為華映資遣員工找頭路 智邦願提供二度就業機會

2019-03-14 18:02

國泰3月底開航西雅圖 優惠價不到2萬

2019-03-14 13:10

台商鮭魚返鄉真心話：優惠不該只有投資「5+2」產業

2019-03-14 16:05

22名國手入央行 近3成當跳板找到更好工作

2019-03-14 18:16

1月實質經常性薪資平均41,714元 難掃倒退17年陰霾

2019-03-14 16:17

華碩攜高通 發表首款QSiP智慧型手機ZenFone Max Shot

2019-03-14 12:32

工研院強棒出擊 AI智慧革命四大應用超解析

2019-03-14 12:26

碩鑽去年虧損增逾30倍 碩禾金雞母失色

2019-03-14 10:33

核四若要重啟 原能會：需花10年以上、700億元

2019-03-14 13:48

捐款給運動員 明年可節稅

2019-03-14 14:25

亞馬遜AWS雲創孵化器 進駐臺北創新實驗室

2019-03-14 07:14

外資看好生技 歐陸集團擬擴大在台投資

2019-03-14 16:31

兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡 贏球紅利飆3倍

2019-03-14 18:32

太陽能市況冷 達能淡出僅留25名員工等待春燕

2019-03-14 11:37

以房養老貸款破三千件 核貸額度約177億元

2019-03-15 06:00

租稅天堂實質要求下 台商資金匯回考慮的不只是稅率

2019-03-14 09:18

這些製造業排隊爭取接急單 盼鬆綁七休一

2019-03-14 19:27

騰訊、優酷等陸OTT大舉來台 NCC急找本土業者密會

2019-03-14 11:51

「不失憶」的記憶體 清大團隊展成果

2019-03-14 20:31

工業區立體化方案 蘇揆拍板擴大適用

2019-03-14 12:49

比底價多1萬 海霸王標下高雄85大樓

2019-03-15 01:09

工研院談AI大未來商機 產官學交流

2019-03-14 14:23

11種製造業遇急單 可能鬆綁「七休一」

2019-03-15 00:19

網家與樂天將合推客戶忠誠計畫

2019-03-14 14:43

出國旅遊人次攀升 中信銀推每月特定日換匯活動

2019-03-14 18:52

日月光吉祥樂學開學 讓南投、中壢長輩變快樂學生

2019-03-14 14:53

王道銀董座駱錦明：去年是最慘的一年

2019-03-14 16:34

嘉聯益、華映資遣勞工 蘇貞昌感謝智邦接手

2019-03-15 02:20

年終獎金入袋 1月平均總薪資衝上9.4萬元

2019-03-14 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top