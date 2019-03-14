這些製造業排隊爭取接急單 盼鬆綁七休一

2019-03-14 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部工業局表示，將向勞動部爭取電子零組件、機械設備、金屬製品、食品、塑膠製品等11項製造業，接急單時能免七休一。 聯合報系資料照／記者何炯榮攝影 分享 facebook

經濟部工業局今（14）日表示，將向勞動部爭取電子零組件、機械設備、金屬製品、食品、塑膠製品等11項製造業，接急單時能免七休一。至於電腦電子產品及光學製品製造業則因工會反對，這波將不被納入。

工業局副局長游振偉表示，對於上述11項製造接急單免七休一之適用，經濟部同意應有所限定，例如一年內使用次數，及使用期間，但應由勞資雙方協商。

《勞基法》新制於去（2018）年3月上路，當時經濟部積極爭取15項製造業接急單免七休一之適用，但因勞動部認為「急單」之定義不明確，最後未被納入適用。一年後，經濟部捲土重來，再提案適用接急單免七休一。

游振偉表示，所謂急單定義是指「立即性訂單短時間內要出貨」，或者「一次性訂單依客戶指定天數內要出貨」。他強調，總之，非定期訂單、及非計畫性生產。

他表示，如果是計畫性生產，就應該增聘勞工，而非以加班、免七休一方式因應。

經濟部日前已召開14項製造業接急單免七休一之勞資溝通會議，游振偉表示，僅3項製造業將排除這波之申請。

這3項製造業中，其他運輸工具及其零件、汽車零件製造業，因廠商反映目前無須有免七休一之需求；至於電腦電子產品及光學製品業則因工會持保留意見，工會認為應該增聘勞工，而非以免七休一方式因應。

經濟部將向勞動部爭取接急單免七休一的11項製造業，包括：印刷電路板、電子零組件、金屬製品、機械設備、電線電纜、玻璃、水泥及混凝土、塑膠製品、印刷及其輔助業、黏土建築材料、食品等。