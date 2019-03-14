奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



央行日前被爆徵退役運動員當工友，待遇不佳引發爭議。央行副總裁嚴宗大今（14）日親上火線共列出七點說明，進用退役運動選手緣由及現況。

針對媒體報導此事至今已進入第三日，嚴宗大今日親上火線補充說明，他說，央行主要目的是協助待業的退役選手，能夠先找到一個安穩工作，將來能再轉職，至今共有16位退役選手加入央行，平均月薪約39,000元。他說，未來會再努力與體育署檢討改進相關細部作業，避免再被外界誤解。

另外，今日有立委於司法法制委員會質疑，央行的作法缺乏法制與政策，嚴格來講是違法的。對此，嚴宗大表示，央行屬於事業機構，本身進用都是公開透明合法。

下列七點為央行今日說明的緣由與現況的補充：

一、2008年美國次貸危機引發全球金融風暴國內失業率攀升，由4.14%升至2009年5.85%。 二、2009年間，有鑑於媒體報導聽障奧運等退役選手希望政府輔導就業，本行立即聯繫行政院體委會（現為教育部體育屬），釋出正式工友職缺。 三、本行提供工友職缺，希望能幫助待業之退役選手，先有一個安穩的工作，可以讓他們再出發，將來能找到更好的工作。 四、自2010年至2018年，進用各級賽事退役運動選手共計22人；其中6人已找到更好的工作而離職： 1. 轉任教練2人。 2. 國家考試及格轉任公務員2人。 3. 其他工作2人。 五、其餘16人，以舉重選手居多（9人，占56％）；他們對本行的工作環境及待遇尚屬滿意。本行誠摯希望，他們在有更好的機會前，能在本行這個大家庭內安穩的工作。2018年16位同仁平均每月收入約39,000元（包括薪資、獎金及加班費）。 六、16為同仁曾經參加的賽事及項目，包括亞洲運動會1人、世錦賽2人、亞錦賽3人、東亞運動會3人、世大運1人、聽障奧運3人及其他國際賽事3人。 七、本行將洽體育署檢討改進相關細部作業。