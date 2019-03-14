親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

魔鬼阿諾不來了！高市府證實不會到高雄

秦漢與林青霞：時代苦難下的滾滾紅塵

奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03經濟日報 記者林子桓╱即時報導

央行日前被爆徵退役運動員當工友，待遇不佳引發爭議。央行副總裁嚴宗大今（14）日親上火線共列出七點說明，進用退役運動選手緣由及現況。

針對媒體報導此事至今已進入第三日，嚴宗大今日親上火線補充說明，他說，央行主要目的是協助待業的退役選手，能夠先找到一個安穩工作，將來能再轉職，至今共有16位退役選手加入央行，平均月薪約39,000元。他說，未來會再努力與體育署檢討改進相關細部作業，避免再被外界誤解。

另外，今日有立委於司法法制委員會質疑，央行的作法缺乏法制與政策，嚴格來講是違法的。對此，嚴宗大表示，央行屬於事業機構，本身進用都是公開透明合法。

下列七點為央行今日說明的緣由與現況的補充：

一、2008年美國次貸危機引發全球金融風暴國內失業率攀升，由4.14%升至2009年5.85%。

二、2009年間，有鑑於媒體報導聽障奧運等退役選手希望政府輔導就業，本行立即聯繫行政院體委會（現為教育部體育屬），釋出正式工友職缺。

三、本行提供工友職缺，希望能幫助待業之退役選手，先有一個安穩的工作，可以讓他們再出發，將來能找到更好的工作。

四、自2010年至2018年，進用各級賽事退役運動選手共計22人；其中6人已找到更好的工作而離職：

1. 轉任教練2人。

2. 國家考試及格轉任公務員2人。

3. 其他工作2人。

五、其餘16人，以舉重選手居多（9人，占56％）；他們對本行的工作環境及待遇尚屬滿意。本行誠摯希望，他們在有更好的機會前，能在本行這個大家庭內安穩的工作。2018年16位同仁平均每月收入約39,000元（包括薪資、獎金及加班費）。

六、16為同仁曾經參加的賽事及項目，包括亞洲運動會1人、世錦賽2人、亞錦賽3人、東亞運動會3人、世大運1人、聽障奧運3人及其他國際賽事3人。

七、本行將洽體育署檢討改進相關細部作業。

央行副總裁嚴宗大今（14）日親上火線共列出七點說明，進用退役運動選手緣由及現況。...
央行副總裁嚴宗大今（14）日親上火線共列出七點說明，進用退役運動選手緣由及現況。記者林子桓／攝影
分享

央行體育
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

1月實質經常性薪資平均41,714元 難掃倒退17年陰霾

2019-03-14 16:17

台商鮭魚返鄉真心話：優惠不該只有投資「5+2」產業

2019-03-14 16:05

22名國手入央行 近3成當跳板找到更好工作

2019-03-14 18:16

投審會張銘斌：台商回台投資最多電子資訊其次金屬機電

2019-03-14 16:05

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:56

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

政府力推太陽光電 盤點出3萬公頃地

2019-03-14 01:53

名家觀點／促進中高齡就業 多管齊下

2019-03-14 01:44

解彰濱急單缺工 產業移工可外展試辦三年

2019-03-14 00:26

移工外展 經部：會比派遣更有保障

2019-03-14 00:24

福海離岸風電敗部復活？下周環評大會審查

2019-03-14 00:13

產業外勞外展 勞部憂衝擊核配制度

2019-03-13 23:25

水利署：疏濬加速 砂石料源無虞

2019-03-13 23:24

彭博：突破北京外交封鎖 台灣擬主辦中美經合銀行年會

2019-03-13 16:59

逢甲商圈消費力 跌至2009年金融海嘯水準

2019-03-13 14:35

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:55

影／反漁工責任制 勞團怒喊「把移工當奴隸」

2019-03-13 13:54

高雄蔬果專區違反公平法？ 公平會聯繫全聯、家樂福

2019-03-13 12:31

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

解缺工 擬辦產業外勞外展

2019-03-13 23:29

福海離岸風力發電敗部復活？環評大會：下周補件決定

2019-03-13 16:04

影╱福海能源敗部復活？環評攻防 董座怒：利益損失大

2019-03-13 15:10

解急單缺工 擬開放產業外勞外展

2019-03-13 14:35

憂固定聘雇變派遣 移工聯盟反外展

2019-03-13 14:33

27年最大變革！ 製造業外勞也擬推外展模式

2019-03-13 13:09

臺大金融科技系列課程，掌握最新科技浪潮

2019-03-13 17:28

葡萄王累計1-2月營收穩 50週年拚成長

2019-03-08 14:15
看更多

熱門文章

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

半導體受寒 晶圓廠投資大減

2019-03-14 01:27

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

清惠光電爆欠薪 員工組自救會陳情抗議

2019-03-14 14:22

資金回台 善用舉證規定節稅

2019-03-14 02:45

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

5G、AI…半導體業新動能

2019-03-14 01:27

凱美下一步 可能再買同欣電

2019-03-14 01:27

壽險大買債券ETF 金管會盯

2019-03-13 23:44

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

國巨旗下 智寶、凱美換股合併

2019-03-14 01:27

愛家科技男轉創「晨間廚房」 意外拚到股票將上市

2019-03-13 18:57

讓小7店員成為雲端發票推廣尖兵 財部首推有獎競賽

2019-03-13 20:02

英屬百慕達被列入歐盟避稅黑名單 台商恐踩雷

2019-03-14 05:54

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03

無線藍芽耳機致癌？市場關注蘋果第二代AirPods

2019-03-14 10:09

政府力推太陽光電 盤點出3萬公頃地

2019-03-14 01:53

南僑強攻新南向 挺進泰國

2019-03-14 01:27

法人：智寶凱美整併 因應不景氣

2019-03-14 01:27

沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15

華立攜中華電 攻儲能

2019-03-13 23:53

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

SEMI：工業4.0 資安挑戰大

2019-03-14 01:27

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

國泰3月底開航西雅圖 優惠價不到2萬

2019-03-14 13:10

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

台企投資興建離岸風電船舶 布局風電本土化

2019-03-13 21:24

創新平台／廢蚵殼變黃金

2019-03-14 02:57

管壽險業買ETF 業者：利差損恐雪上加霜

2019-03-13 23:41

王道銀告別燒錢 駱錦明：今年是光輝的一年

2019-03-14 14:43

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

名家觀點／促進中高齡就業 多管齊下

2019-03-14 01:44

基本生活費申報抵稅 按居留天數比例計算

2019-03-14 02:45

達能 停產多晶矽晶圓

2019-03-13 23:53

日本樂天擴大在台經營 結盟PChome

2019-03-14 14:20

華碩攜高通 發表首款QSiP智慧型手機ZenFone Max Shot

2019-03-14 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top