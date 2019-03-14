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韓國瑜每天跟她談錢 李佳芬：覺得自己快變成金光黨了

外資看好生技 歐陸集團擬擴大在台投資

2019-03-14 16:31經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

歐陸集團（Eurofins Scientific）旗下汎球藥理（Panlabs）今（14）日舉行喬遷儀式，地點位於新北五股工業園區群光大樓舊總部大樓，汎球近期完成翻新工程後，正式遷移至現址。汎球表示，未來將持續協助台灣生醫產業邁向國際，該公司也將攜手母集團Eurofins Scientific繼續在台投資。

汎球新廠房今天開幕，該公司舉辦喬遷暨開幕儀式，包括歐陸集團總部醫藥探索事業群（Eurofins Pharma Discovery Services）總裁Christina Shasserre、亞洲區總裁Olivier Defline、和信治癌中心醫院院長黃達夫、生華生物科技公司董事長胡定吾、行政院食安辦公室主任許輔等海內外產官學研貴賓均到場致意。

汎球前身為國際大藥廠必治妥（Bristol-Myers）在台灣的藥理實驗室，1971年必治妥將旗下藥理研究事業撤出台灣，當時，該實驗室四個員工共同接下藥理業務成立汎球，是全球第一個藥理委託試驗服務公司。

汎球成立迄今近50年，若加上前身，即必治妥1968年成立的實驗室歷史，迄今已逾半世紀，據悉，十年前汎球接的業務多為國外公司合作案，近年，因台灣生醫產業崛起，旗下台灣業務比重逐漸看增。

據悉，汎球的母集團Eurofins Scientific，是全球最大食品與藥物檢驗公司，去年營收1,300億元目前在法國巴黎掛牌上市，市值達70億美元（逾新台幣2,100億元），全球擁有800個實驗室、2.5萬名員工，檢驗領域涵蓋食品、藥理、環境等。

2012年，Eurofins Scientific看好台灣生醫產業發展及汎球在藥理試驗領域競爭力，全資收購汎球，而汎球也正式成為全球檢驗巨擘在亞洲的據點之一。目前，台灣多數的生技製藥公司，均與汎球有合作關係。

汎球藥理今天舉行喬遷儀式，由該公司董事長鄭逢吉（中）領銜，出席者包括母集團歐陸集...
汎球藥理今天舉行喬遷儀式，由該公司董事長鄭逢吉（中）領銜，出席者包括母集團歐陸集團總部醫藥探索事業群 (Eurofins Pharma Discovery Services) 總裁Christina Shasserre（右二）、亞洲區總裁Olivier Defline（左二）、汎球藥理總經理邱子權（右一）。記者黃文奇／攝影
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汎球藥理今天舉行喬遷儀式，地點位在五股產業園區的群光電子舊大樓，現場海內外產業界...
汎球藥理今天舉行喬遷儀式，地點位在五股產業園區的群光電子舊大樓，現場海內外產業界人士雲集，填滿整個會場大廳。記者黃文奇／攝影
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汎球藥理今天舉辦喬遷暨開幕儀式，出席者包括董事長鄭逢吉（右一）、總經理邱子權（左...
汎球藥理今天舉辦喬遷暨開幕儀式，出席者包括董事長鄭逢吉（右一）、總經理邱子權（左一），另有歐陸集團總部醫藥探索事業群 (Eurofins Pharma Discovery Services) 總裁Christina Shasserre（右三）、亞洲區總裁Olivier Defline（右二）、和信治癌中心醫院院長黃達夫（右四）、生華生物科技公司董事長胡定吾（左三）等貴賓均到場致意。記者黃文奇／攝影
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