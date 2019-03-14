外資看好生技 歐陸集團擬擴大在台投資

2019-03-14 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



歐陸集團（Eurofins Scientific）旗下汎球藥理（Panlabs）今（14）日舉行喬遷儀式，地點位於新北五股工業園區群光大樓舊總部大樓，汎球近期完成翻新工程後，正式遷移至現址。汎球表示，未來將持續協助台灣生醫產業邁向國際，該公司也將攜手母集團Eurofins Scientific繼續在台投資。

汎球新廠房今天開幕，該公司舉辦喬遷暨開幕儀式，包括歐陸集團總部醫藥探索事業群（Eurofins Pharma Discovery Services）總裁Christina Shasserre、亞洲區總裁Olivier Defline、和信治癌中心醫院院長黃達夫、生華生物科技公司董事長胡定吾、行政院食安辦公室主任許輔等海內外產官學研貴賓均到場致意。

汎球前身為國際大藥廠必治妥（Bristol-Myers）在台灣的藥理實驗室，1971年必治妥將旗下藥理研究事業撤出台灣，當時，該實驗室四個員工共同接下藥理業務成立汎球，是全球第一個藥理委託試驗服務公司。

汎球成立迄今近50年，若加上前身，即必治妥1968年成立的實驗室歷史，迄今已逾半世紀，據悉，十年前汎球接的業務多為國外公司合作案，近年，因台灣生醫產業崛起，旗下台灣業務比重逐漸看增。

據悉，汎球的母集團Eurofins Scientific，是全球最大食品與藥物檢驗公司，去年營收1,300億元目前在法國巴黎掛牌上市，市值達70億美元（逾新台幣2,100億元），全球擁有800個實驗室、2.5萬名員工，檢驗領域涵蓋食品、藥理、環境等。