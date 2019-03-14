核四若要重啟 原能會：需花10年以上、700億元

2019-03-14 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



在「以核養綠」公投過關後，行政院刪除《電業法》中有關2025年非核家園的期限。針對核四重啟議題，原能會主委謝曉星今（14）日指出，現階段要重啟核四，保守預估至少需要10年，在預算上，經濟部估算需花費600~700億元。 原能會主委謝曉星。記者胡經周／攝影 分享 facebook

謝曉星今日赴立法院教育及文化委員會，進行原能會業務報告及答詢。對於以黃士修為首的擁核團體擬提重啟核四公投，有意參選2020總統大選的新北市前市長朱立倫，也拋出重啟核四的議題。民進黨立委蘇巧慧關切此議題，詢問重啟核四的預算、時間、核廢料去處等問題。

謝曉星答覆指出，核廢料最終貯存場還沒決定好，至於何時可決定，「考倒我了」，目前沒有縣市同意存放核廢料。

謝曉星表示，核四目前狀況是「資產維護極大化」，若要重新啟封，經濟部與台電要提計畫送原能會審查，假使重啟核四公投過關，不會放寬審查標準。謝曉星也說，核四若要啟封，盤點所有系統所需的時間「無法估計」。

針對清大原子科學院院長李敏發起「核電延役」公投，民進黨立委黃國書質詢時問道，依現有法令何座核電廠可以延役。謝曉星答覆，目前只有核三廠2號機符合延役規定，核三廠1號機在今年7月前，若台電沒提出延役申請，明年公投過後只有核三廠2號機符合延役規定。

黃國書問，原能會是否會配合公投結果修改法規？謝曉星回答，若他還在任，不會配合修法規命令。