親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金金河學生中毒事件：化學廢料毒氣？大馬111校緊急停課

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

核四若要重啟 原能會：需花10年以上、700億元

2019-03-14 13:48經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

在「以核養綠」公投過關後，行政院刪除《電業法》中有關2025年非核家園的期限。針對核四重啟議題，原能會主委謝曉星今（14）日指出，現階段要重啟核四，保守預估至少需要10年，在預算上，經濟部估算需花費600~700億元。

原能會主委謝曉星。記者胡經周／攝影
原能會主委謝曉星。記者胡經周／攝影
分享

謝曉星今日赴立法院教育及文化委員會，進行原能會業務報告及答詢。對於以黃士修為首的擁核團體擬提重啟核四公投，有意參選2020總統大選的新北市前市長朱立倫，也拋出重啟核四的議題。民進黨立委蘇巧慧關切此議題，詢問重啟核四的預算、時間、核廢料去處等問題。

謝曉星答覆指出，核廢料最終貯存場還沒決定好，至於何時可決定，「考倒我了」，目前沒有縣市同意存放核廢料。

謝曉星表示，核四目前狀況是「資產維護極大化」，若要重新啟封，經濟部與台電要提計畫送原能會審查，假使重啟核四公投過關，不會放寬審查標準。謝曉星也說，核四若要啟封，盤點所有系統所需的時間「無法估計」。

針對清大原子科學院院長李敏發起「核電延役」公投，民進黨立委黃國書質詢時問道，依現有法令何座核電廠可以延役。謝曉星答覆，目前只有核三廠2號機符合延役規定，核三廠1號機在今年7月前，若台電沒提出延役申請，明年公投過後只有核三廠2號機符合延役規定。

黃國書問，原能會是否會配合公投結果修改法規？謝曉星回答，若他還在任，不會配合修法規命令。

核四公投原能會
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

政府力推太陽光電 盤點出3萬公頃地

2019-03-14 01:53

名家觀點／促進中高齡就業 多管齊下

2019-03-14 01:44

解彰濱急單缺工 產業移工可外展試辦三年

2019-03-14 00:26

移工外展 經部：會比派遣更有保障

2019-03-14 00:24

福海離岸風電敗部復活？下周環評大會審查

2019-03-14 00:13

產業外勞外展 勞部憂衝擊核配制度

2019-03-13 23:25

水利署：疏濬加速 砂石料源無虞

2019-03-13 23:24

彭博：突破北京外交封鎖 台灣擬主辦中美經合銀行年會

2019-03-13 16:59

逢甲商圈消費力 跌至2009年金融海嘯水準

2019-03-13 14:35

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:55

影／反漁工責任制 勞團怒喊「把移工當奴隸」

2019-03-13 13:54

高雄蔬果專區違反公平法？ 公平會聯繫全聯、家樂福

2019-03-13 12:31

移工勞動部抗議 反對納入勞基法84-1

2019-03-13 11:24

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

解缺工 擬辦產業外勞外展

2019-03-13 23:29

福海離岸風力發電敗部復活？環評大會：下周補件決定

2019-03-13 16:04

影╱福海能源敗部復活？環評攻防 董座怒：利益損失大

2019-03-13 15:10

解急單缺工 擬開放產業外勞外展

2019-03-13 14:35

憂固定聘雇變派遣 移工聯盟反外展

2019-03-13 14:33

27年最大變革！ 製造業外勞也擬推外展模式

2019-03-13 13:09

臺大金融科技系列課程，掌握最新科技浪潮

2019-03-13 17:28

葡萄王累計1-2月營收穩 50週年拚成長

2019-03-08 14:15
看更多

熱門文章

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

半導體受寒 晶圓廠投資大減

2019-03-14 01:27

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

三井LaLaport購物商場進駐台糖湖濱生態園區 27日簽約

2019-03-13 18:07

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

2019-03-13 15:47

資金回台 善用舉證規定節稅

2019-03-14 02:45

5G、AI…半導體業新動能

2019-03-14 01:27

凱美下一步 可能再買同欣電

2019-03-14 01:27

壽險大買債券ETF 金管會盯

2019-03-13 23:44

郭守正力挺 鴻海集團新品牌Linksys、Wemo登三創

2019-03-13 16:49

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

愛家科技男轉創「晨間廚房」 意外拚到股票將上市

2019-03-13 18:57

國巨旗下 智寶、凱美換股合併

2019-03-14 01:27

讓小7店員成為雲端發票推廣尖兵 財部首推有獎競賽

2019-03-13 20:02

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

英屬百慕達被列入歐盟避稅黑名單 台商恐踩雷

2019-03-14 05:54

福海離岸風力發電敗部復活？環評大會：下周補件決定

2019-03-13 16:04

彭博：突破北京外交封鎖 台灣擬主辦中美經合銀行年會

2019-03-13 16:59

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

南僑強攻新南向 挺進泰國

2019-03-14 01:27

法人：智寶凱美整併 因應不景氣

2019-03-14 01:27

政府力推太陽光電 盤點出3萬公頃地

2019-03-14 01:53

華立攜中華電 攻儲能

2019-03-13 23:53

SEMI：工業4.0 資安挑戰大

2019-03-14 01:27

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

為壽險業量身訂做ETF債券商品 金管會要請壽險業喝咖啡

2019-03-13 16:13

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

台企投資興建離岸風電船舶 布局風電本土化

2019-03-13 21:24

無線藍芽耳機致癌？市場關注蘋果第二代AirPods

2019-03-14 10:09

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

清惠光電爆欠薪 員工組自救會陳情抗議

2019-03-14 14:22

科技部鼓勵年輕學者 盼補高教斷層

2019-03-13 18:14

創新平台／廢蚵殼變黃金

2019-03-14 02:57

達能 停產多晶矽晶圓

2019-03-13 23:53

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

基本生活費申報抵稅 按居留天數比例計算

2019-03-14 02:45

名家觀點／促進中高齡就業 多管齊下

2019-03-14 01:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top