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1、2月對日貿易入超25.6億美元 年減近三成

2019-03-14 13:28經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處最新國情統計通報指出，1、2月我國對日本入超減27.8％。依財政部海關進出口統計今年1、2月我國自日本進口62.7億美元，較上年同期減11.3％（-8億美元）；對日出口37億美元，則增5.4％（+1.9億美元），進出口相抵，入超25.6億美元，較上年同期減27.8％。

依主要出口貨品觀察，因積體電路出口增加，占比達三成五的「電子零組件」出口年增14.7％，占逾一成「基本金屬及其製品」微幅年增1％，「資通與視聽產品」（占9.2％）年增8.1％；另外，「化學品」則減少17.4％，主因為晶圓（化學品）出口減少所致。

若按主要進口貨品觀察，今年1、2月前三大品項中，以機械類占比22％最多，年增10.8％，主因生產半導體用之機器增加所致，電子零組件和化學品則分別年減14.8％及8.9％。

另外，受到鋼鐵及其製品、小客車進口減少，導致「基本金屬及其製品」（占 8.3％）的進口較上年同期減少三成，「運輸工具」亦減少兩成三。

主計總處表示，我國對日本貿易長年呈現入超，2011年以來入超呈下降走勢，2016年略回升後，近年變化不大。去年對日入超210.5億美元，其中進口441.4億美元，出口230.8億美元，分占整體進、出口之15.4％及6.9％。

我國對日本貿易長年呈現入超，2011年以來入超呈下降走勢，2016年略回升後，近...
我國對日本貿易長年呈現入超，2011年以來入超呈下降走勢，2016年略回升後，近年變化不大。圖／主計總處提供
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今年1、2月我國對日本進出口主要貨品別比重及年增減變動。圖／主計總處提供
今年1、2月我國對日本進出口主要貨品別比重及年增減變動。圖／主計總處提供
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