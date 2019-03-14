1、2月對日貿易入超25.6億美元 年減近三成

2019-03-14 13:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處最新國情統計通報指出，1、2月我國對日本入超減27.8％。依財政部海關進出口統計今年1、2月我國自日本進口62.7億美元，較上年同期減11.3％（-8億美元）；對日出口37億美元，則增5.4％（+1.9億美元），進出口相抵，入超25.6億美元，較上年同期減27.8％。

依主要出口貨品觀察，因積體電路出口增加，占比達三成五的「電子零組件」出口年增14.7％，占逾一成「基本金屬及其製品」微幅年增1％，「資通與視聽產品」（占9.2％）年增8.1％；另外，「化學品」則減少17.4％，主因為晶圓（化學品）出口減少所致。

若按主要進口貨品觀察，今年1、2月前三大品項中，以機械類占比22％最多，年增10.8％，主因生產半導體用之機器增加所致，電子零組件和化學品則分別年減14.8％及8.9％。

另外，受到鋼鐵及其製品、小客車進口減少，導致「基本金屬及其製品」（占 8.3％）的進口較上年同期減少三成，「運輸工具」亦減少兩成三。