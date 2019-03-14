台商回台展初步成果 蘇貞昌指示掌握契機推動轉型

2019-03-14 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院為吸引海外台商回台投資，1月起實施「歡迎台商回台投資方案」。行政院長蘇貞昌指出，自方案實施以來，已有13家廠商通過審查，投資額達新台幣347億元，創造超過4,200個就業機會，另有30多家廠商表達要回台投資的高度意願，他也指示相關部會掌握本次難得契機，趁勢推動國內產業轉型升級，奠定台灣未來經濟發展的良好基礎。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述指出，蘇貞昌在院會中裁示，台商回台投資方案已展現初步成果，後續仍請經濟部、國發會、勞動部、陸委會等部會全力協助有意願回國的台商，解決其設廠所面臨的各項問題。

對於嘉聯益、華映公司近期大量資遣勞工，蘇貞昌指出，除在地的縣市政府進場輔導及督促依法保障其資遣權益外，他指示勞動部、經濟部加強就業媒合，協助勞工順利轉職，也特別感謝返台投資的智邦公司，願大量聘僱這些被資遣勞工，共創多贏。

蘇貞昌說，對於根留台灣的廠商也應予獎勵，他已請經濟部提出相關方案；對於有意加碼或返台投資，但未適用該方案的海外台廠，蘇指示經濟部與相關部會提供投資協助，並指示國發會視本方案執行情形滾動檢討，持續優化國內投資環境。