親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

挺高雄！85大樓淪三拍降30億 海霸王加1萬以54億標下

評／尋找誰也不能「合理拒絕」的轉型正義原則

台商回台展初步成果 蘇貞昌指示掌握契機推動轉型

2019-03-14 11:53經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院為吸引海外台商回台投資，1月起實施「歡迎台商回台投資方案」。行政院長蘇貞昌指出，自方案實施以來，已有13家廠商通過審查，投資額達新台幣347億元，創造超過4,200個就業機會，另有30多家廠商表達要回台投資的高度意願，他也指示相關部會掌握本次難得契機，趁勢推動國內產業轉型升級，奠定台灣未來經濟發展的良好基礎。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述指出，蘇貞昌在院會中裁示，台商回台投資方案已展現初步成果，後續仍請經濟部、國發會、勞動部、陸委會等部會全力協助有意願回國的台商，解決其設廠所面臨的各項問題。

對於嘉聯益、華映公司近期大量資遣勞工，蘇貞昌指出，除在地的縣市政府進場輔導及督促依法保障其資遣權益外，他指示勞動部、經濟部加強就業媒合，協助勞工順利轉職，也特別感謝返台投資的智邦公司，願大量聘僱這些被資遣勞工，共創多贏。

蘇貞昌說，對於根留台灣的廠商也應予獎勵，他已請經濟部提出相關方案；對於有意加碼或返台投資，但未適用該方案的海外台廠，蘇指示經濟部與相關部會提供投資協助，並指示國發會視本方案執行情形滾動檢討，持續優化國內投資環境。

經濟部蘇貞昌台商
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:47

政府力推太陽光電 盤點出3萬公頃地

2019-03-14 01:53

名家觀點／促進中高齡就業 多管齊下

2019-03-14 01:44

解彰濱急單缺工 產業移工可外展試辦三年

2019-03-14 00:26

移工外展 經部：會比派遣更有保障

2019-03-14 00:24

福海離岸風電敗部復活？下周環評大會審查

2019-03-14 00:13

產業外勞外展 勞部憂衝擊核配制度

2019-03-13 23:25

水利署：疏濬加速 砂石料源無虞

2019-03-13 23:24

彭博：突破北京外交封鎖 台灣擬主辦中美經合銀行年會

2019-03-13 16:59

逢甲商圈消費力 跌至2009年金融海嘯水準

2019-03-13 14:35

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:55

影／反漁工責任制 勞團怒喊「把移工當奴隸」

2019-03-13 13:54

高雄蔬果專區違反公平法？ 公平會聯繫全聯、家樂福

2019-03-13 12:31

移工勞動部抗議 反對納入勞基法84-1

2019-03-13 11:24

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 09:19

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

解缺工 擬辦產業外勞外展

2019-03-13 23:29

福海離岸風力發電敗部復活？環評大會：下周補件決定

2019-03-13 16:04

影╱福海能源敗部復活？環評攻防 董座怒：利益損失大

2019-03-13 15:10

解急單缺工 擬開放產業外勞外展

2019-03-13 14:35

憂固定聘雇變派遣 移工聯盟反外展

2019-03-13 14:33

27年最大變革！ 製造業外勞也擬推外展模式

2019-03-13 13:09

臺大金融科技系列課程，掌握最新科技浪潮

2019-03-13 17:28

葡萄王累計1-2月營收穩 50週年拚成長

2019-03-08 14:15
看更多

熱門文章

半導體受寒 晶圓廠投資大減

2019-03-14 01:27

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

三井LaLaport購物商場進駐台糖湖濱生態園區 27日簽約

2019-03-13 18:07

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

2019-03-13 15:47

街口胡亦嘉兼華頓投信CEO「兩邊都管」 顧立雄：不准

2019-03-13 15:09

資金回台 善用舉證規定節稅

2019-03-14 02:45

凱美下一步 可能再買同欣電

2019-03-14 01:27

5G、AI…半導體業新動能

2019-03-14 01:27

壽險大買債券ETF 金管會盯

2019-03-13 23:44

郭守正力挺 鴻海集團新品牌Linksys、Wemo登三創

2019-03-13 16:49

愛家科技男轉創「晨間廚房」 意外拚到股票將上市

2019-03-13 18:57

挑現金回饋卡 別只看趴數

2019-03-13 15:10

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

國巨旗下 智寶、凱美換股合併

2019-03-14 01:27

讓小7店員成為雲端發票推廣尖兵 財部首推有獎競賽

2019-03-13 20:02

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

福海離岸風力發電敗部復活？環評大會：下周補件決定

2019-03-13 16:04

英屬百慕達被列入歐盟避稅黑名單 台商恐踩雷

2019-03-14 05:54

彭博：突破北京外交封鎖 台灣擬主辦中美經合銀行年會

2019-03-13 16:59

逢甲商圈消費力 跌至2009年金融海嘯水準

2019-03-13 14:35

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

法人：智寶凱美整併 因應不景氣

2019-03-14 01:27

南僑強攻新南向 挺進泰國

2019-03-14 01:27

解急單缺工 擬開放產業外勞外展

2019-03-13 14:35

政府力推太陽光電 盤點出3萬公頃地

2019-03-14 01:53

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

SEMI：工業4.0 資安挑戰大

2019-03-14 01:27

看好烘焙商機 統一再推高人氣卡士達麵包

2019-03-13 15:04

為壽險業量身訂做ETF債券商品 金管會要請壽險業喝咖啡

2019-03-13 16:13

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

台企投資興建離岸風電船舶 布局風電本土化

2019-03-13 21:24

華立攜中華電 攻儲能

2019-03-13 23:53

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

創新平台／廢蚵殼變黃金

2019-03-14 02:57

達能 停產多晶矽晶圓

2019-03-13 23:53

影╱福海能源敗部復活？環評攻防 董座怒：利益損失大

2019-03-13 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top