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騰訊、優酷等陸OTT大舉來台 NCC急找本土業者密會

2019-03-14 11:51經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

中國OTT業者除愛奇藝已經進入台灣，且站穩腳步以外，據傳騰訊、優酷、芒果TV等業者都將挾大筆資金來台，台灣政府及業界都嚴陣以待。國家通訊傳播委員會（NCC）及文化部將在明（15）日邀集業者共商大計。

近年國際OTT業者在台灣市場大舉入侵，衝擊台灣有線電視產業，業者更直指，正版（愛奇藝）挾雄厚資源及搶市場，盜版（安博盒子）更可怕，因為花3,000、4,000元買盒子，全世界頻道都看的到，但都是盜版，內容業者權利被侵害，卻申訴無門。

現在除了愛奇藝以外，中國OTT業者在政府政策大力支持下，要搶進海外市場，台灣就是最重要的第一個灘頭堡。

面對中國OTT業者第二波進攻，NCC嚴陣以待，邀集文化部、經濟部、公平會、陸委會、台灣高等檢察署、警政署、智財法院、經濟部智財局及投審會，同時號召電信、有線電視、頻道、OTT業者，有線寬頻產業協會、頻道公會、台灣線上影音產業協會、台灣、中華電信、台灣大、三立、民視、凱擘、KKTV、Catchplay、LiTV等業者共商大計。

NCC主委詹婷怡及文化部常務次長李連權將親自主持會議，此次會議名為「台灣OTT交流平台」研商會議，這已經是第10次會議，過去會議都鎖定在盜版業者「侵權」議題以及如何提振台灣OTT產業為主軸，要針對台灣影視內容、技術、資金、市場等政策建議，要在國際OTT TV產業發展趨勢下，如何營造台灣公平競爭環境。

因應中國OTT大舉襲台，明日會議更將聚焦在中國影視OTT業務發展相關報導，與會政府單位及業者提出因應做法及建議。

NCC今日正邀集有線電視、頻道業者，舉行有線廣播電視系統經營者收費標準修正草案公聽會，中國OTT大舉來台，也成為討論焦點。

業者認為，中國OTT大舉來台，NCC還在管費率，有線電視系統及頻道大聲疾呼，要求NCC全面放寬600元上限；NCC管不到OTT費率，但目前市場上OTT費率，也沒有獅子大開口跟用戶收費，建請NCC放寬讓有線電視公平競爭，回歸市場機制。

OTT有線電視NCC
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