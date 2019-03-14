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若不考量亞鄰最低價 汽、柴油下周估調漲1.4、0.3元

2019-03-14 10:26經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

因沙國持續限縮原油產量、委內瑞拉原油出口應電力中斷受阻等因素影響，中油公司依浮動油價機制計算，以及不考量亞鄰競爭國最低價的條件下，預估下周汽油零售價格每公升約調漲1.4元、柴油價格則是調漲0.3元，實際調整金額將於3月17日（周日）中午12時公布於中油全球資訊網暨經濟部網站。

不過，受亞鄰最低價抑制油價漲幅，估中油將有可能不調整下周汽油價格，並將再自行吸收2.1億元。

中油表示，自2月11日起至2月28日，中油油價便遇到了亞鄰最低價問題，這段期間則是已經吸收了約3億4,400萬元。

建議民眾可視實際使用需求加油，因為為了維持亞洲鄰國最低價，前幾周就曾發生汽油每公升原本應調漲0.8元，但實際卻是調降0.1元，令不少趕著提前排隊加油的民眾大罵，其中原因，就出在中油為了維持亞洲鄰國最低價。

這是因為中油在2007年訂定油價公式時，就有加入一條維持亞洲鄰國（日本、韓國、香港）最低價的條件，由於過去台灣的油價比起鄰國少一截，很少碰到類似狀況。

依浮動油價機制計算，累算至3月13日之7D3B周均價為66.62美元，較上周65.36上漲1.26美元，新台幣兌美元匯率30.908較上周30.860貶值0.048元。

油價中油公司
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