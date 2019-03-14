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福海離岸風電敗部復活？下周環評大會審查

2019-03-14 00:13聯合報 記者侯俐安／台北報導

環保署昨召開環評大會討論位在彰化的示範風場「福海離岸風力發電計畫」。 記者侯俐安...
環保署昨召開環評大會討論位在彰化的示範風場「福海離岸風力發電計畫」。 記者侯俐安／攝影
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離岸風電三個示範風場之一的「福海離岸風力發電廠」，去年在環評大會遭撤銷，業者永傳能源公司不服提出行政訴願，行政院今年二月撤銷原環評結論，成了國內第一個被認定不應開發後訴願成功的案例。環保署環評大會昨討論此案，由於委員對業者海纜布設是否影響漢寶濕地、鳥類遷徙仍有疑慮，要求業者補件，下周繼續討論。

二○一三年福海風電，與上緯所屬的海洋風電、台電，同被選為能源局三家離岸風電示範業者，原訂兩座示範機組在二○一五年商轉，卻兩度展延；同期的海洋風電兩座機組去年已完成安裝，福海遇上諸多波折，一度遭打入二階環評，但尋求翻案後，去年遭環評大會認定不應開發，成為彰化風場唯一未通過環評案的離岸風電開發。

不過，永傳能源提出行政訴願，行政院今年二月一日決議撤銷原環評結論，要求環保署在兩個月內另做處分，福海有如「敗部復活」。昨環評大會上，永傳能源董事長林鑫堉指出，福海審查在環評拖太久，業者已承受重大利益損失，應「就環評論環評」，找回程序正義。

由於當時環評大會要求撤銷，包含鄰近漁業經濟利害關係者溝通不良、風機設置於風場邊界恐與鄰近風場有扞格、經濟部能源局已決定不同意其第一期開發的展延申請。但行政院訴願認為，第一、三項與環保因素無關，第二項則沒有具體計算方式，因此撤銷環評結論。

環評委員在會議中仍有疑慮，包含對鳥類遷徙影響與對策、海纜布設是否影響漢寶濕地，以及鄰近的台電二期風場、彰芳風場、西島風場風機位置，須確認不受干擾，環評委員閉門會議後決議，要求開發單位於一周內補充資料，此案列入下周環評大會臨時提案審查，環保署長張子敬允諾，會在法定時間四月一日前做成決議。

環評環保署離岸風電環保台電
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