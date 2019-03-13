臺大金融科技系列課程，掌握最新科技浪潮

2019-03-13 17:28 文／ 臺灣大學進修推廣學院



臺大最新【金融科技系列課程】，傳授金融科技第一手資訊！由臺大法律系、財金系、工商管理學系教授與業師聯手帶您探討創新金融科技對金融業發展的影響，深入了解金融科技、法制監管、區塊鏈、大數據與理財機器人，進一步思考金融科技下帶來的轉變。

「金融科技概論與法制監管」課程於5月5日開課。課程從金融監管的角度出發，分析金融業營運上存在的風險與因應而生的監管內容。此外，課程也針對加密貨幣的原理與監管挑戰，以及業者又該如何面對這個新挑戰有進一步的解析。 http://bit.ly/2GJ5HQL

「區塊鏈與金融創新」課程於5月21日起開課。課程透過「金融創新」與「科技創新」的視角了解金融創新與技術變革間的關係，並透過個案探討區塊鏈進行跨境金融活動時，對金融監管可能帶來的影響。 http://bit.ly/2tzeZGm

「大數據與理財機器人」課程於6月16日開課。課程介紹大數據如何把資料結構化與分析，也針對理財機器人的投資方式、架構、配置等方面做深入的說明。課程將帶領學習者探討大數據分析技術與理財機器人帶來的改變與影響，進一步思考金融科技下帶來的轉變。 http://bit.ly/2UcjVNj

臺大給你最專業、最全方位金融科技系列課程，讓你的專業無可取代，且善用科技帶給客戶更好的服務與效率。臺大進修推廣學院表示本系列課程即日起開始受理報名，於108年3月31前完成報名繳費者享有學費優惠，一次選讀本系列三門課程將另贈送課程學費折價券。

有關本課程之相關訊息歡迎上「臺大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院洽詢。