27年最大變革！ 製造業外勞也擬推外展模式

2019-03-13 13:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台灣引進產業外勞27年(1992年)以來，首次開放產業外勞外展模式。繼農業外勞外展後，經濟部也提製造業外勞外展試辦計畫，從彰濱工業區開始試辦，供工業區內急單缺工廠商之用。根據方案，工業區將甄選非營利組織引進外勞，原有聘僱外勞廠商可在急單及旺季之需提出用人需求，由該團體派遣外勞給廠商，每次使用三個月，最長一年，最多可再延長一次，等於最長可用二年。試辦期間三年，初期試辦名額50人。

據了解，此案來自行政院政務委員提議，並已提報勞動部外勞政策諮詢小組會議討論，但勞動部要求經濟部再針對就安費、生活管理及訓練等事項提出具體評估後，再提報政策小組討論。

經濟部估計廠商使用此項方案每名外勞聘僱成本為34500元。等於讓廠商可以突破現有外勞聘僱比例，且不用支付使用附加外勞機制較高的就業安定費，既可讓廠商增聘外勞，也降低廠商聘僱外勞成本。

這項名為「推動外籍製造工外展彰濱工業區試辦服務方案」由經濟部提案，強調彰濱工業區因本勞不願就業，缺工嚴重，廠商遇有旺季及急單時，人力更難因應。為解決缺工，且避免與民爭利，因此由彰濱工業區服務中心公開甄選非營利組織，由其擔任雇主，引進外勞，並負責外勞生活管理及住宿。

根據方案，試辦期間三年，初期試辦名額為50名外勞，先供彰濱工業區廠商之用，若仍有額度，可供中部地區廠商之用。廠商可在旺季及急單短期人力需求時，向非營利組織提出用人需求，經組織審核同意派工到事業單位提供勞務，一次三個月，最長一年，最多可展延一次。

針對政府提出新的產業外勞聘僱模式，台大國發所教授辛炳隆表示，如果用外展能有效用，的確可以降低目前外勞總人數，也就是廠商不用長期聘僱，而是在旺季時才聘僱，若廠商轉為淡季，就轉移到其他廠商使用，如此可降低外勞總人數。但若廠商只是經此途徑降低成本，則外勞人數不但不會減少，反而會增加。此外，既然是急單，廠商單一聘僱期限不宜太長，而且外展成本不能低於廠商循正常途徑聘僱外勞的成本。