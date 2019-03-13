經濟部擬首創「產業移工外展」 彰濱工業區試辦

2019-03-13 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對「產業移工外展」，經濟部官員表示，此構想主要是由廠商所提出的建議，以因應急單需求，日前經濟部也曾與勞動部溝通過此構想，但勞動部仍有部分意見，目前二部相關主管機關仍在討論中。

經濟部官員指出，「產業移工外展」初步評估後，經濟部的規劃是採少量，並在特定區域內先進行，確實也曾向勞動部提出於彰濱工業區進行試辦，並採約50人左右的少量試辦方式，但目前還在討論階段，並未定案。

此外，根據了解，經濟部首創的「產業移工外展」，目前初步規劃是試辦三年，每個移工每月3.45萬元，但尚未定案。