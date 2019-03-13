親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘槓上微軟
華映大規模裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

Google信箱和硬碟傳故障 PTT網友直呼：世界末日

5大案點燃長榮經營權戰火 兩位阿哥槓上女老董

經濟部擬首創「產業移工外展」 彰濱工業區試辦

2019-03-13 12:16經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

針對「產業移工外展」，經濟部官員表示，此構想主要是由廠商所提出的建議，以因應急單需求，日前經濟部也曾與勞動部溝通過此構想，但勞動部仍有部分意見，目前二部相關主管機關仍在討論中。

經濟部官員指出，「產業移工外展」初步評估後，經濟部的規劃是採少量，並在特定區域內先進行，確實也曾向勞動部提出於彰濱工業區進行試辦，並採約50人左右的少量試辦方式，但目前還在討論階段，並未定案。

此外，根據了解，經濟部首創的「產業移工外展」，目前初步規劃是試辦三年，每個移工每月3.45萬元，但尚未定案。

經濟部移工勞動部

相關新聞

移工勞動部抗議 反對納入勞基法84-1

2019-03-13 11:24

冠名「Tutor」就侵權？ 公平會：非常有爭議空間

2019-03-13 09:44

職災保險 強制全面納保

2019-03-13 01:00

值班要按工時算加班費 2022年上路

2019-03-13 00:26

回台投資優惠 蘇揆：六大產業區塊都歡迎

2019-03-13 00:25

私立住院醫師9月起納勞基法 適用責任制

2019-03-13 00:19

職災保險法提高給付 勞工強制納保

2019-03-13 00:16

台商投資六大區塊 享優稅

2019-03-12 23:24

職災保險 有望優先立法

2019-03-12 23:20

職災保險將上路 資方喊話：漸進式調整

2019-03-12 23:19

蘇揆談自經區 四個不可行

2019-03-12 23:18

國內首座！台中港離岸風電碼頭完工 即將投入營運

2019-03-12 19:31

賴正鎰挺韓國瑜 商總大買10萬公斤高雄香蕉

2019-03-12 18:27

用捷運比喻離岸風電 專家：難道有風險就不蓋

2019-03-12 18:00

國內首座離岸風電碼頭 將在台中港營運

2019-03-12 16:59

台電今年累計虧102億元 燃氣發電成本較高

2019-03-12 15:13

網路瘋傳勞退虧損、勞工帳戶被扣3,700元？真相是這樣

2019-03-12 14:06

計畫2月營造工程物價年漲3.4％ 水泥漲逾一成四

2019-03-12 13:28

鼓勵台商返台投資 蘇揆提六大區塊

2019-03-12 11:34

經部攜資策會 率4新創團隊赴美布局國際市場

2019-03-12 08:14

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 09:19

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

葡萄王累計1-2月營收穩 50週年拚成長

2019-03-08 14:15
看更多

熱門文章

MAZDA 3首度曝光 直嗆FOCUS

2019-03-12 13:45

今年報稅想省荷包 5大新規定不可不知

2019-03-12 17:58

影／郭台銘關鍵手稿曝光 放棄這件事為小股東親上火線

2019-03-12 15:33

這家銀行好佛心！員工去年加薪6% 生育補助6萬元

2019-03-12 15:28

網路瘋傳勞退虧損、勞工帳戶被扣3,700元？真相是這樣

2019-03-12 14:06

報稅季倒數！五大新制不可不知

2019-03-12 19:05

國巨集團傳整併 強尬日廠

2019-03-13 00:25

華映大裁員 鄭文燦：這是一個最壞的情況

2019-03-12 14:18

5月綜所稅申報5大新規定 會計師教你節稅

2019-03-13 05:52

鴻海轟微軟 宏碁陳俊聖：我們是直接付沒透過EMS廠

2019-03-12 16:10

CPU大缺貨 衝擊宏碁、華碩

2019-03-13 00:27

經濟解析／郭台銘親上火線 砲轟微軟三大理由

2019-03-12 17:13

華映5月將裁2500名本勞 資遣名單4月上旬出爐

2019-03-12 15:40

郭董應戰砲轟微軟 「鴻海幾無損失」

2019-03-12 23:32

四銀行 100%提列華映呆帳

2019-03-12 23:50

店租百萬！Superdry極度乾燥東區形象概念門市傳歇業

2019-03-12 14:36

專利大戰 手機代工廠一條牛最慘被剝三層皮

2019-03-12 20:56

不滿淪美中貿易戰祭旗 郭台銘反擊微軟：台灣不軟弱

2019-03-12 15:05

國內首座離岸風電碼頭 將在台中港營運

2019-03-12 16:59

賴正鎰挺韓國瑜 商總大買10萬公斤高雄香蕉

2019-03-12 18:27

微軟告鴻海…Android是導火線

2019-03-13 00:51

看對趨勢創造百億企業 謝金河讚柏文令人刮目相看

2019-03-13 09:45

郭台銘：不向霸道者低頭

2019-03-13 00:51

微軟：努力解決與鴻海分歧

2019-03-13 00:51

值班要按工時算加班費 2022年上路

2019-03-13 00:26

影／郭台銘重砲回擊 撕女兒筆記寫文嗆微軟

2019-03-12 20:02

國內首座！台中港離岸風電碼頭完工 即將投入營運

2019-03-12 19:31

職災保險法提高給付 勞工強制納保

2019-03-13 00:16

徵退役國手當工友 央行：請體委會推薦再就業

2019-03-12 13:55

還沒雨天就收傘？蘇貞昌下令加強中小企業融資

2019-03-12 19:57

安卓專利 為何無端扯上鴻海？

2019-03-12 23:42

香港富邦壽攜陸商 合設公司

2019-03-12 23:35

報稅季 五大省稅新制報你知

2019-03-12 23:48

兩大房貸銀 同聲看穩房市

2019-03-12 23:51

富邦人壽衝刺網路銷售 跟上潮流

2019-03-12 23:29

用捷運比喻離岸風電 專家：難道有風險就不蓋

2019-03-12 18:00

台電今年累計虧102億元 燃氣發電成本較高

2019-03-12 15:13

名家觀點／保險業投入FinTech 必要的冒險

2019-03-13 00:38

友達綠色嘉年華攜手供應鏈夥伴 12年植樹逾百萬棵

2019-03-12 16:14

「不讓股民受損」 郭台銘反抗微軟霸道霸權

2019-03-12 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top