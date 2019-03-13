太陽光電4年發電量增2.1倍 經濟部續推農電、漁電共生

2019-03-13 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



政府推動太陽光電成效顯著，發電量持續增加，104-107年發電量成長2.1倍。經濟部已盤點土地，將以試範方式，持續推動農電、漁電共生，增加農漁民收益，也增加綠能供應。

經濟部指出，依照近年發電統計資料，我國104年再生能源發電量占比為4.07%、105年增加至4.83%，主因為慣常水力發電於105年遇豐水期，在相同裝置容量下，發電量由104年44.7億度，增加至105年65.6億度（成長46.8%）。

但但106年起遇枯水期，水力發電降至54.5億度，107年進一步減少為44.7億度。

不過，在104-107年間，風力發電及太陽光電的發電量持續增加，尤其太陽光電，自104年發電8.8億度，逐年成長至107年27.3億度，增長2.1倍。

太陽光電發展情況頗佳，但國內土地資源有限，經濟部正推動土地多元化利用，以達太陽光電與土地既有利用型態共生共榮，例如台糖與農委會合作建立農電共生示範、協調農委會水試所進行漁電共生實驗等，藉由成功示範案例將經驗複製，擴大推動。

至於未來太陽光電發展所需土地面積，經各部會務實盤點已釐清3.17萬公頃，將以試範方式繼續推廣。

在風電部分，經濟部規劃114年離岸風電設置量，依照離岸風電第一階段示範獎勵案與第二階段潛力場址的遴選、競價核配容量，預計將完成5,738MW，以每架風力機8MW計，約需再建置715架，將依照開發業者的進度規劃逐年設置完竣。