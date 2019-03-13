親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘槓上微軟
華映大規模裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

Google信箱和硬碟傳故障 PTT網友直呼：世界末日

5大案點燃長榮經營權戰火 兩位阿哥槓上女老董

太陽光電4年發電量增2.1倍 經濟部續推農電、漁電共生

2019-03-13 12:13經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

政府推動太陽光電成效顯著，發電量持續增加，104-107年發電量成長2.1倍。經濟部已盤點土地，將以試範方式，持續推動農電、漁電共生，增加農漁民收益，也增加綠能供應。

經濟部指出，依照近年發電統計資料，我國104年再生能源發電量占比為4.07%、105年增加至4.83%，主因為慣常水力發電於105年遇豐水期，在相同裝置容量下，發電量由104年44.7億度，增加至105年65.6億度（成長46.8%）。

但但106年起遇枯水期，水力發電降至54.5億度，107年進一步減少為44.7億度。

不過，在104-107年間，風力發電及太陽光電的發電量持續增加，尤其太陽光電，自104年發電8.8億度，逐年成長至107年27.3億度，增長2.1倍。

太陽光電發展情況頗佳，但國內土地資源有限，經濟部正推動土地多元化利用，以達太陽光電與土地既有利用型態共生共榮，例如台糖與農委會合作建立農電共生示範、協調農委會水試所進行漁電共生實驗等，藉由成功示範案例將經驗複製，擴大推動。

至於未來太陽光電發展所需土地面積，經各部會務實盤點已釐清3.17萬公頃，將以試範方式繼續推廣。

在風電部分，經濟部規劃114年離岸風電設置量，依照離岸風電第一階段示範獎勵案與第二階段潛力場址的遴選、競價核配容量，預計將完成5,738MW，以每架風力機8MW計，約需再建置715架，將依照開發業者的進度規劃逐年設置完竣。

太陽光電離岸風電

相關新聞

移工勞動部抗議 反對納入勞基法84-1

2019-03-13 11:24

冠名「Tutor」就侵權？ 公平會：非常有爭議空間

2019-03-13 09:44

職災保險 強制全面納保

2019-03-13 01:00

值班要按工時算加班費 2022年上路

2019-03-13 00:26

回台投資優惠 蘇揆：六大產業區塊都歡迎

2019-03-13 00:25

私立住院醫師9月起納勞基法 適用責任制

2019-03-13 00:19

職災保險法提高給付 勞工強制納保

2019-03-13 00:16

台商投資六大區塊 享優稅

2019-03-12 23:24

職災保險 有望優先立法

2019-03-12 23:20

職災保險將上路 資方喊話：漸進式調整

2019-03-12 23:19

蘇揆談自經區 四個不可行

2019-03-12 23:18

國內首座！台中港離岸風電碼頭完工 即將投入營運

2019-03-12 19:31

賴正鎰挺韓國瑜 商總大買10萬公斤高雄香蕉

2019-03-12 18:27

用捷運比喻離岸風電 專家：難道有風險就不蓋

2019-03-12 18:00

國內首座離岸風電碼頭 將在台中港營運

2019-03-12 16:59

台電今年累計虧102億元 燃氣發電成本較高

2019-03-12 15:13

網路瘋傳勞退虧損、勞工帳戶被扣3,700元？真相是這樣

2019-03-12 14:06

計畫2月營造工程物價年漲3.4％ 水泥漲逾一成四

2019-03-12 13:28

鼓勵台商返台投資 蘇揆提六大區塊

2019-03-12 11:34

經部攜資策會 率4新創團隊赴美布局國際市場

2019-03-12 08:14

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 09:19

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

葡萄王累計1-2月營收穩 50週年拚成長

2019-03-08 14:15
看更多

熱門文章

MAZDA 3首度曝光 直嗆FOCUS

2019-03-12 13:45

今年報稅想省荷包 5大新規定不可不知

2019-03-12 17:58

影／郭台銘關鍵手稿曝光 放棄這件事為小股東親上火線

2019-03-12 15:33

這家銀行好佛心！員工去年加薪6% 生育補助6萬元

2019-03-12 15:28

網路瘋傳勞退虧損、勞工帳戶被扣3,700元？真相是這樣

2019-03-12 14:06

報稅季倒數！五大新制不可不知

2019-03-12 19:05

國巨集團傳整併 強尬日廠

2019-03-13 00:25

華映大裁員 鄭文燦：這是一個最壞的情況

2019-03-12 14:18

5月綜所稅申報5大新規定 會計師教你節稅

2019-03-13 05:52

鴻海轟微軟 宏碁陳俊聖：我們是直接付沒透過EMS廠

2019-03-12 16:10

CPU大缺貨 衝擊宏碁、華碩

2019-03-13 00:27

經濟解析／郭台銘親上火線 砲轟微軟三大理由

2019-03-12 17:13

華映5月將裁2500名本勞 資遣名單4月上旬出爐

2019-03-12 15:40

郭董應戰砲轟微軟 「鴻海幾無損失」

2019-03-12 23:32

四銀行 100%提列華映呆帳

2019-03-12 23:50

店租百萬！Superdry極度乾燥東區形象概念門市傳歇業

2019-03-12 14:36

專利大戰 手機代工廠一條牛最慘被剝三層皮

2019-03-12 20:56

不滿淪美中貿易戰祭旗 郭台銘反擊微軟：台灣不軟弱

2019-03-12 15:05

國內首座離岸風電碼頭 將在台中港營運

2019-03-12 16:59

賴正鎰挺韓國瑜 商總大買10萬公斤高雄香蕉

2019-03-12 18:27

微軟告鴻海…Android是導火線

2019-03-13 00:51

看對趨勢創造百億企業 謝金河讚柏文令人刮目相看

2019-03-13 09:45

郭台銘：不向霸道者低頭

2019-03-13 00:51

微軟：努力解決與鴻海分歧

2019-03-13 00:51

值班要按工時算加班費 2022年上路

2019-03-13 00:26

影／郭台銘重砲回擊 撕女兒筆記寫文嗆微軟

2019-03-12 20:02

國內首座！台中港離岸風電碼頭完工 即將投入營運

2019-03-12 19:31

職災保險法提高給付 勞工強制納保

2019-03-13 00:16

徵退役國手當工友 央行：請體委會推薦再就業

2019-03-12 13:55

還沒雨天就收傘？蘇貞昌下令加強中小企業融資

2019-03-12 19:57

安卓專利 為何無端扯上鴻海？

2019-03-12 23:42

香港富邦壽攜陸商 合設公司

2019-03-12 23:35

報稅季 五大省稅新制報你知

2019-03-12 23:48

兩大房貸銀 同聲看穩房市

2019-03-12 23:51

富邦人壽衝刺網路銷售 跟上潮流

2019-03-12 23:29

用捷運比喻離岸風電 專家：難道有風險就不蓋

2019-03-12 18:00

台電今年累計虧102億元 燃氣發電成本較高

2019-03-12 15:13

名家觀點／保險業投入FinTech 必要的冒險

2019-03-13 00:38

友達綠色嘉年華攜手供應鏈夥伴 12年植樹逾百萬棵

2019-03-12 16:14

「不讓股民受損」 郭台銘反抗微軟霸道霸權

2019-03-12 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top