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錢櫃、好樂迪合併案 公平會將辦座談會

2019-03-13 10:01經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

國內KTV 二巨頭好樂迪、錢櫃2月22日宣布，錢櫃將收購好樂迪全部流通在外股份，好樂迪成為錢櫃 100% 持股子公司，不過合併後，仍維持雙品牌經營。對此，公平會主委黃美瑛今（13）日表示，此合併案公平會將以不影響消費者權益的前提下，積極辦理。同時，公平會也預計將舉辦座談會，聽取各方意見。

黃美瑛今日在立法院經濟委員會前接受媒體訪問時指出，關於國內KTV二巨頭的合併案，民眾都很熱切注意，畢竟這攸關國人上班之餘的平常娛樂，不少人的友誼都是在那裡建立的，公平會已在2月底收到結合申請，不過資料不齊，要求業者補件，未來審查重點將聚焦結合後的市場變化，以及市場力量的改變。

黃美瑛表示，結合申請有一定的行政程序要進行，等錢櫃、好樂迪把資料補齊送來公平會，並經過檢視後，公平會就會將相關座談會的議題擬出來，舉辦座談會聽取各方意見。

待資料齊全並成案後，公平會須於30天內對結合案進行審議，有必要可延長60天，審議期最長不能超過90天，換言之，待公平會啟動審議，3個月內好樂迪、錢櫃是否能夠結合一定會有結果。

根據了解，目前公平會尚未收到結合申報，且好樂迪與錢櫃其實早在十多年前，就有意聯姻，第一次在2003 年，2006則是第二次再次申請結合，公平會在 2008 年二度禁止結合，後來又經過訴願、行政院要求另為適當處分等情況，公平會 2009 年三度禁止結合，由於理由充分，行政院駁回訴願，儘管業者不服，打到最高法院，2011 年最高法院定讞公平會勝訴。因此，這次二大KTN巨頭的結合，又再度引起關注。

此外，針對電動車大廠特斯拉一下子把價格砍半一下子又漲價，門市本來要關又開，目前公平會已經收到檢舉案，並已立案調查，公平會將進行深入瞭解，調查有沒有違反公平交易法的地方。

另，針對TutorABC相關商標權爭議一事，黃美瑛表示，將先向售予商標主管機關討論後，再視有沒有在公平法的規範範圍內，才會決定是否將立案調查。

公平會錢櫃商標

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