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新台幣開盤 貶值0.5分

2019-03-13 09:11經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以30.910元兌1美元，貶值0.5分開出；新台幣昨天終場以30.905元兌1美元，升值0.5分作收，今早開盤先貶後升，開30.910元之後，隨即挑戰30.8字頭。

新台幣

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