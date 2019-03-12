還願大紅 你可知台灣也曾是遊戲大國？

2019-03-12 20:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



電腦驚悚遊戲還願帶來的恐怖熱潮席捲全台，但台灣的電腦遊戲如此受矚目，幾乎已經是上個世紀的事情，到底台灣的單機電腦遊戲為何會沒落？