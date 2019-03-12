經濟部：麻豆文旦還在開花 沒發現水庫有棄置文旦

2019-03-12 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



立委補選選情太激烈，台南第2選區國民黨候選人謝龍介日前接受特定媒體訪問時表示，因大陸不買了，200萬斤文旦丟在曾文溪畔，引發議論。經濟部水利署今發出新聞稿表示，曾文溪麻豆區溪畔被傾倒200萬斤文旦是假新聞。

水利署表示，目前麻豆文旦現正開花中，尚未有結果。經查證，目前不可能有如此多的文旦被傾倒，而曾文溪河川志工巡查後亦表示沒有這回事。

另外，水利署南區水資源局緊急巡查，也沒有發現曾文水庫集水區有文旦棄置的情形。