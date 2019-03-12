蔡英文會見布朗貝克 國台辦：反對美台官方往來

2019-03-12 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」3月11日至12日在台灣舉辦，美國國務院宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）與會。對此，大陸國台辦發言人安峰山今天指出，中共外交部已就此表明大陸方面態度。國台辦重申，大陸方面堅決反對建交國和台灣地區進行任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。

布朗貝克10日至13日來台灣訪問，並參加「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。他在主題演講上表示，美國已將中國列入特別關注國，因為中國在宗教自由方面有重大侵害。蔡英文總統11日會見布朗貝克時表示，台灣很樂意跟美國合作，一起為民主發展貢獻心力，上述的對話活動就展現了台美堅實的夥伴關係。

此次來台前，布朗貝克8日在香港外國記者會出席早餐會並發表演講時，也批評中國迫害宗教自由，指新疆「再教育營」讓少數民族受迫害。他質問：「為什麼中國政府害怕聖經？為什麼中國共產黨不相信自己的人民？」

針對布朗貝克在港台批評中國大陸的言論，中共外交部發言人陸慷11日表示，中方對此強烈不滿和堅決反對，已就此向美方提出嚴正交涉。他敦促美國客觀看待中國的宗教政策和宗教信仰自由狀況，停止利用宗教問題干涉中國內政。