國內首座離岸風電碼頭 將在台中港營運

2019-03-12 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



為配合行政院推動離岸風力發電於民國114年達5.5GW裝置容量之目標，台灣港務公司台中港務分公司整建新建符合風電重件裝卸作業承載的碼頭，台中港首座離岸風電專用碼頭已在今年初完成改建工程，將投入營運。

台灣港務公司為配合行政院推動離岸風電產業政策，陸續新建和整建台中港2號、5A、5B、36號、106號碼頭及相關專業區，作為未來各風場開發商離岸風電機組之生產、儲存、組裝及運輸之基地，台中港務分公司表示，台中港2號碼頭已在今年初完成改建工程，現階段可供風電業者推動「Formosa_1」示範風場建置，達成108年示範風場營運之國家風電發展目標。

台中港務分公司總經理鍾英鳳表示，風電產業作業碼頭有別於一般碼頭均佈載重每平方公尺3噸設計，2號碼頭為符合「Formosa_1」示範風場使用需求，改建後可達每平方公尺10噸之承載力，符合現場風機塔筒組裝作業環境；這次改建也針對2號碼頭船席區施作海床加固工程，可滿足風機安裝船進行裝載作業時每平方公尺90噸之錨定承載需求，以穩定進行風機上部構件，包含葉片、機艙、塔筒 儲運作業。