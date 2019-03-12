找國手當工友挨批 央行決定這麼做

2019-03-12 15:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中央銀行提供退役運動選手就業機會，請教育部體育署推薦退役國手參加工友選評，工作內容為公文傳遞、辦公室環境整理、一般事務性工作以及交辦事項（需搬運重物），卻引發熱議，認為應徵央行工友需具備奧運選手資格，對此央行表示，未來將檢討進用退役運動選手的措施。

央行表示，2009年間，媒體報導聽障奧運等退役選手希望政府輔導就業，考量央行職員須經國家考試及格，因此配合提供工友職缺，洽請當時行政院體育委員會（現為教育部體育署）推薦須輔導就業的各級賽事退役運動選手，由央行評選進用。

自2010年以來，央行進用教育部體育署推薦的各級賽事退役運動選手共計22人 ，據瞭解，體育署也會篩選項目，有些特定項目的退役選手較難找到工作，就會優先推薦給央行，並非僅限奧運選手；央行表示，體育署曾多次來函感謝央行配合政府協助輔導退役運動選手就業。

對於國手轉行當工友的薪資，央行表示，工友起薪約25,000元，與一般機關學校工友相當，而且日後待遇隨年資及待遇調整而增加。

原本一番美意，協助退休國手謀職，但被認為央行的工友限奧運或亞運國手，央行表示，未來將洽會教育部體育署檢討，有關配合協助政府輔導運動選手就業，進用退役運動選手的措施。