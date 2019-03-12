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網路瘋傳勞退虧損、勞工帳戶被扣3,700元？真相是這樣

2019-03-12 14:06經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

其中勞退新制基金全年虧損423億元，若以1,149萬個勞退新制帳戶估算，平均每人帳面收益虧損3,700元。新制勞退基金去年度運用分配已在3月5日於帳戶揭示，但網路瘋傳基金收益虧損會從勞工帳戶扣錢，引起勞工恐慌。勞動部緊急澄清，勞退新制帳戶的錢「只會賺錢不會扣錢」，不要聽信不實耳語。

勞動部表示，勞工可以參與勞退新制收益分配，基金有時賺有時虧，但勞退條例訂有保證收益規定，即使基金操作當年虧損，勞工領取退休金時，政府仍保證勞工可以領到兩年定存利率收益，也就是說，勞退新制帳戶勞工分配原則是穩賺不賠，「帳戶只會賺錢不會扣錢」。

勞動部表示，雖然去年受到全球金融市場波動的影響，基金運用收益結果呈現負數，但這只是當年度的基金運用收益結果，絕對不會從勞工個人專戶中扣錢。勞退歷年所提繳的本金（每月雇主提撥的6％以及自提）都不會減少，而且還有政府的法定最低保證收益，請大家放心。

勞動部表示，法令規定每年3月會將前一年基金投資績效揭示於勞工個人帳戶，是為了讓勞工了解勞退新制基金收益操作情形，絕對不會扣錢，勞工不要受網路假訊息影響，而且不要再讓耳語流傳了。

勞退新制是2005年7月上路，由雇主每月幫勞工提撥薪資6%到勞工個人帳戶，勞工可自行決定是否相對提撥，最高再提撥6%。

基金由勞金局投資運用，每年3月將上年度盈虧分配到勞工帳戶，勞工60歲退休或死亡時才能領回。勞工可以透過自然人憑證、勞動保障卡或是臨櫃查詢帳戶金額。

勞退勞動部退休金
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