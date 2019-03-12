新台幣開盤 貶值1分

相關新聞
打造全國首座都更式加工區 預計創造118億產值2019-03-12 05:43
台商回流擴廠 廣獵工業地2019-03-11 23:26
高市重啟自經區 財部有異見2019-03-11 23:19
工業地多為自用買盤 不易助漲價格2019-03-11 23:17
打臉韓國瑜經濟示範區 國發會：恐將MIC洗成MIT2019-03-11 16:45
台綜院公布能源政策調查 供電穩定前提下民眾傾向非核2019-03-11 15:56
一銀主辦特力5年期68億元聯貸案 完成簽約2019-03-11 12:40
韓國瑜要推自經區 國發會：MIC產品變MIT2019-03-11 11:02
怒！錢變小…物資卻17年瘋漲 恐怖暴增24%是它2019-03-11 09:00
被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？2019-03-06 09:19
太陽光電廠 加碼投資台南500億元2019-02-23 23:59
葡萄王累計1-2月營收穩 50週年拚成長2019-03-08 14:15
新興市場債券否極泰來 進場甜蜜點到了2019-03-04 17:00
熱門文章
客戶臨櫃存3萬遭酸80歲老人 這家銀行道歉了並這麼說2019-03-11 17:28
華映宣布 將大量解雇約2,500名員工2019-03-11 16:20
華映公告人力調整計畫 預計資遣2,500人2019-03-11 16:30
華映計畫解僱2500人 工會：兩千多個家庭如何養家？2019-03-11 18:49
ATT 4 FUN餐飲部員工染麻疹 接觸者高達247人2019-03-11 16:09
還是賣祖產最好賺？謝金河台灣土地正義無解2019-03-11 10:06
華映大量解雇勞工創桃園紀錄 擴及楊梅、龍潭廠員工2019-03-11 17:17
彰銀案將宣判？台新金總座：要退要進我們都願意2019-03-11 15:35
華映裁員2500人 將售2條4.5代線只留6代線2019-03-11 20:25
當初是誰解散味全龍？魏應行：抱歉讓魏應充揹20年黑鍋2019-03-11 14:45
新鮮人想進大立光 股王開出這樣條件2019-03-11 16:10
潤泰全楊梅廠關廠 工會：訂單滿滿都轉至中國黨營事業2019-03-11 11:24
華映兩個失誤 壓垮營運2019-03-12 00:23
畢業生想闖進台灣IBM 先惦惦兩特質2019-03-11 22:12
打臉韓國瑜經濟示範區 國發會：恐將MIC洗成MIT2019-03-11 16:45
台新金去年獲利降 踩雷陸企將嚴審授信2019-03-11 16:07
林維俊：台新金願大舉增資 合併彰銀2019-03-11 16:08
耐斯麵包進駐嘉基 7坪店面目標年營收2千萬2019-03-11 15:03
台新數位帳戶Richart客戶數突破50萬 持續雄霸市場2019-03-11 17:40
樂陞金雞母已分割易主 復牌之路遙遠2019-03-11 21:02
華映擬裁2500人 勞資下周一協商2019-03-11 23:45
華映將裁員2千5百人 勞動部專案協助再就業2019-03-11 20:00
韓國瑜要推自經區 國發會：MIC產品變MIT2019-03-11 11:02
桃機發布10位主管升遷 總經理人選仍未定2019-03-11 18:15
爭議不斷 誠美材董事會鬧雙包2019-03-11 23:34
華映裁員 證交所：法院裁定是否重整都須下市2019-03-11 21:05
華映大裁2500人 市場派股東：別讓歷史重演2019-03-11 18:06
酒店開幕 國泰第三代同台造勢2019-03-12 00:31
潤泰全資遣楊梅廠員工 勞工舉牌：求尹衍樑救老員工2019-03-11 13:10
華映將資遣2500名勞工 勞動部籲從優給付資遣費2019-03-11 21:17
新鉅科擬斥資逾27億 於中科建新廠2019-03-11 12:55
打造全國首座都更式加工區 預計創造118億產值2019-03-12 05:43
華映提大量解雇勞工計畫書 估影響2,500名員工2019-03-11 16:30
法界觀點…葉美麗恐違法2019-03-11 23:30
遺產分配未達成共識 先辦不動產共有繼承2019-03-11 22:58
一銀主辦特力5年期68億元聯貸案 完成簽約2019-03-11 12:40
韓國瑜要推自由經濟示範區 財長說重話了2019-03-11 09:38
大立光招募新血 年薪15個月+分紅挑戰百萬年薪2019-03-11 17:28
台新彰銀案 財政部：尊重司法2019-03-11 21:52
誠美材董事長之爭 待股臨會改選徹底解決2019-03-11 12:31
留言