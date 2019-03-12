新台幣開盤 貶值1分

2019-03-12 09:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（12）日早盤以30.920元兌1美元，貶值1分開出。

新台幣昨日終場以30.910元兌1美元，貶值0.8分作收，今早開盤先貶後升，開低之後旋即站上30.8字頭。