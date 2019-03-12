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經部攜資策會 率4新創團隊赴美布局國際市場

2019-03-12 08:14經濟日報 記者王皓正╱即時報導

經濟部中小企業處與資策會日前帶領 2019 G Camp 獲選之四組台灣新創「灣支付（BayPay）」、「卡爾特希（Cartesi）」、「愛實境（iStaging）」及「悠福科技（ucfunnel）」，產業領域落在區塊鏈、AR／VR、數位科技內容、數據應用，於美國奧斯汀西南偏南（South by Southwest，SXSW）展露頭角。

SXSW首屆始於1987年，隨著每年舉行規模持續成長，最早的形式是音樂節，接續加入互動科技、電影等主題，至今已是全球注目的指標性展會，尤其近年來SXSW互動節（SXSW Interactive Festival）在能見度上頗有凌駕另外兩個主題之勢，已成為觀察年度網路創新趨勢的最佳觀測站，在SXSW可以觀摩全球最新潮前衛的新創技術和產品。

本次即在中小企業處的資源挹注下，與資策會共同率領四家台灣新創參與SXSW Trade Show，以彰顯台灣創業能耐為訴求，於當地3月10日在台灣展區辦理開幕茶會，活動開始即邀請台灣獨立樂團進行開幕演出，吸引國際創投、企業代表、媒體夥伴共襄盛舉，充分展現台灣科技結合表演藝術的多元發展，並透過此造勢活動協助新創團隊推廣其產品服務、品牌曝光。

經濟部中小企業處胡貝蒂副處長於致詞時指出，網路與數位經濟發展，激發無數創新經營模式，大幅改變商業運作型態，創新、創業更是各國站穩全球市場的關鍵能量。

台灣作為世界經濟論壇評比的「超級創新國」，在全球創業生態體系中具有良好的競爭優勢，竭誠歡迎各國優秀團隊、合作夥伴，與我國新創業者多做交流，台灣也將打開創業聚落「林口新創園（Startup Terrace）」的大門，讓更多國際新創、創育機構落地發展，促進雙方在新創事業上的實質合作，成功打造跨境新創科技生態體系，共創雙贏。期許各位都能在展會期間收穫滿滿。

面對全球化競爭，新創事業不僅是產業轉型的動能，也是站穩國際市場的關鍵指標，中小企業處積極為台灣新創奠基良好的國際交流網絡，相信將能帶給新創事業更多商機，讓新創得以扎根台灣、邁向國際。

創業生態
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