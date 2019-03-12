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打造全國首座都更式加工區 預計創造118億產值

2019-03-12 05:43聯合報 記者張語羚╱即時報導

為打造全國首座都更式加工出口區，經濟部加工出口區管理處高雄分處「前瞻基礎建設-高雄加工出口區智造新基地」計畫昨動土，經濟部指出，本案是由公部門推動大規模產業園區都更的首例，將去化約4.75公頃的老舊行政區與標準廠房區，並建構立體化研發產業聚落，預計可增加產值118億元、創造3,000個就業機會。

行政院副院長陳其邁及高雄市長韓國瑜昨日一同執鏟動土，經濟部表示，象徵中央地方攜手為高雄拚經濟，昨動土典禮中經濟部次長曾文生、加工處處長黃文谷、多位民意代表及業界先進都出席觀禮。加工處表示，本案將使高雄加工區的營運環境更加優質，目前已有日商及台商等多家高科技廠商表達進駐意願，充分彰顯日商加碼、台商力挺投資之氛圍，歡迎所有企業把握良機，踴躍進駐投資，讓高雄再次邁向經濟成長高峰。

陳其邁表示，高雄園區是全球首座加工出口區，成立迄今對國家經濟發展貢獻卓著，本次中央挹注新臺幣24億元的「前瞻基礎建設」特別預算，將讓成立超過50年的高雄加工區可以風華再現，也將引領高雄經濟的躍升發展，讓高雄成為一座繁榮宜居的城市。

韓國瑜強調，50多年前，因加工區的設立，讓高雄成為國內的經濟巨人，這次推動「高雄加工區智造新基地計畫」，相信將為高雄帶來再次崛起的力量，歡迎企業踴躍投資高雄，讓高雄發大財，成為全台首富。

曾文生也指出，由於目前國內投資暢旺，使得產業用地需求殷切，為提升投資動能，經濟部特別選在高雄加工區推動大面積廠房更新，預計將創造8萬平方公尺的產業空間，並將引進創新產業，如此不僅可紓解產業缺地問題，也可進一步帶動高雄產業的轉型升級。

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