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唐鳳大啖福島柿餅引聯想 學者：未見日方提供彈性趨勢

2019-03-11 20:48經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

反核食公投通過後，成為我加入CPTPP談判重大變數。在311大地震的8周年之際，行政院政委唐鳳出訪日本時，特意公開品嚐福島柿餅的影片，大嘆「可惜台灣買不到」，意外引發是否檢討福島五縣市食品進口的聯想。有學者分析，目前並未看到日方有提供彈性空間的趨勢。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳分析，目前問題在公投效果短時間很難有改變，關鍵在日本把此議題看多重、是否視此為我國加入CPTPP的先決條件及是否會提供彈性空間，但目前沒有日方有提供彈性空間的趨勢。

行政院政委唐鳳日前赴日本出差，在推特分享回應院長蘇貞昌點名的「推特吃」挑戰影片，影片中唐大啖福島柿餅，除大讚好吃也惋惜表示「但可惜台灣買不到。」此貼文引發意外聯想，被解讀為唐鳳支持開放福島等五縣市食品進口，或政府對日方釋出善意。

唐鳳幕僚回應「只是分享美食，沒想太多。」行政院食品安全辦公室主任許輔表示，並未收到要改變標準的相關指示。

在反核食公投過關後，政府延續原先對於福島等五縣地區生產的食品進口管制。不過據了解，我國政府從公投前的公聽會到公投時的立場始終未變，即希望能以針對高風險品項的管制，來取代只能管制特定區域的管制作法，如此才能符合國際規範、與多數國家標準接軌，且更能保障國人的食品安全。

有官員坦言，福島等五縣食品公投的問題並非短期內能解決，但我與日本是長期且全面的關係，我方也了解日方對此事介意，我方政府、企業界等都有很多人在向日方溝通說明，盼能待條件成熟、獲得全面支持後，再行提出加入申請。

李淳分析，日方會將日本食品問題與CPTPP綁一起，是因CPTPP對核災食品檢驗有比WTO還明確的規範與標準，即核災發生、採取臨時緊急應變措施後，最慢半年要檢討標準，檢視是否仍存在足以支撐高度全面性管制的科學證據。

李淳接著分析，日方並非鬧脾氣在卡我方，其理解是認為福島食品事件是一個縮影，認為台灣並未定期檢討管制標準的科學證據，也與他國做法不合，是台灣並未落實、履行加入CPTPP的關鍵要求。他認為，唐鳳的作法以及我方傳出願降低農產品關稅等，或許能稍微緩和雙方關係，但日方並未顯現出有顛覆目前困境的可能。

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