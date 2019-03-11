這家公司去年營收微增2% 獲利暴增30%

2019-03-11 19:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



國際貨運承攬業者捷迅（2643）公布2018年財報，稅後純益0.74億元，較去年同期大幅成長29.31%，每股純益（EPS）為2.81元，較前年2.17元明顯提升。

捷迅去年營收27.23億元，僅較去年同期增長2.32%，但稅後純益卻大增三成。捷迅表示，主因2017年空運運價大幅走揚，捷迅的營收雖也水漲船高，但未能將高漲的運價完全轉嫁給客戶，導致成本也跟著提高，壓縮了利潤空間。去年運價走緩，降低了捷迅取得艙位的成本，利潤空間因此擴大。

捷迅以空運承攬業務為主，其營收占整體營收比重高達60%至65%。捷迅原本承攬電子廠的貨品，2017年展開轉型大計，轉而承接中國大陸郵政包裹貨物轉口至歐美各地的電商客戶群，獨家承攬中國郵政空運來台轉運的郵包業務。

捷迅電商客戶營收占比從前年的30%提升至37.53%，占空運承攬的營收占比高達60%，成為捷迅營收及獲利成長的一大動能。捷迅亦成為國內承接轉口貨規模最大的承攬業者。

總經理孫鋼銀表示，捷迅在洛杉磯、舊金山及達拉斯有三個倉儲，電商轉口貨運至美國後，在倉儲內進行揀貨、理貨、驗貨 、分貨等相關進出貨事宜，因此電商轉口貨越多，捷迅倉儲業務營收就會水漲船高。

孫鋼銀說，全球電商業務蓬勃發展，加上去年底美中貿易戰引發的出貨潮，中國大陸生產的貨塞滿美國各大倉儲，捷迅也跟著受惠，其達拉斯、舊金山的倉儲全滿，洛杉磯也有七成滿。

捷迅發言人葉子菁表示，捷迅是涉足承攬中國大陸電商商品最深入的承攬業者，大陸大型電商平台中，小至耳環戒指、大至工業用機械，幾乎都是捷迅的客戶。捷迅提供的服務，就是協助這些商品從大陸出口至歐美市場，包括提供報關、海空運運送、倉儲、配送等服務。

對於今年展望，孫鋼銀指出，今年全球景氣堪憂，加上貿易戰陰霾未除，導致海、空運運價疲軟，雖然有助降低捷迅取得艙位的成本、提高毛利率，但也擔心一但貨量掉太多，對獲利就會不利。

不過孫鋼銀認為，捷迅電商轉口貨的成長空間仍非常巨大，不僅客戶群不斷增加，也和更多航空公司合作，幫助捷迅將電商貨運送至更多國家，這塊業務仍是今年捷迅獲利成長的一大動能。