全國首座都更式加工區 今動土

2019-03-11 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



為打造全國首座都更式加工出口區，加工出口區管理推動「前瞻基礎建設-高雄加工出口區智造新基地」計畫，並於今（11）日上午10時舉行動土典禮。將去化約4.75公頃的老舊行政區與標準廠房區，並建構立體化研發產業聚落，預計可增加產值118億元、創造3,000個就業機會。

今日的動土典禮包括行政院副院長陳其邁及高雄市長韓國瑜一同執鏟動土，象徵中央地方攜手為高雄拚經濟，而經濟部次長曾文生、加工處處長黃文谷、多位民意代表及業界先進都出席觀禮。

陳其邁表示，高雄園區是全球首座加工出口區，成立迄今對國家經濟發展貢獻卓著，本次中央挹注新臺幣24億元的「前瞻基礎建設」特別預算，將讓成立超過50年的高雄加工區可以風華再現，也將引領高雄經濟的躍升發展，讓高雄成為一座繁榮宜居的城市。

韓國瑜特別強調，50多年前，因加工區的設立，讓高雄成為國內的經濟巨人，這次推動「高雄加工區智造新基地計畫」，相信將為高雄帶來再次崛起的力量，歡迎企業踴躍投資高雄，讓高雄發大財，成為全台首富。

曾文生也指出，由於目前國內投資暢旺，使得產業用地需求殷切，為提升投資動能，經濟部特別選在高雄加工區推動大面積廠房更新，預計將創造8萬平方公尺的產業空間，並將引進創新產業，如此不僅可紓解產業缺地問題，也可進一步帶動高雄產業的轉型升級。