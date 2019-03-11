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台綜院公布能源政策調查 供電穩定前提下民眾傾向非核

2019-03-11 15:56經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台綜院今（11）日公布最新能源政策民意調查，民眾最大的危機感為核廢威脅，並且在供...
台綜院今（11）日公布最新能源政策民意調查，民眾最大的危機感為核廢威脅，並且在供電穩定的前提下，較傾向不使用核能發電。 聯合報系資料照片
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台綜院今（11）日公布最新能源政策民意調查，結果顯示民眾對於能源議題的相關訊息理解有限，仍需宣導。但，整體而言，民眾對於電力供應來源期望能非核並減少火力發電，對於發展核能發電，民眾最大的危機感為核廢威脅，並且在供電穩定的前提下，較傾向不使用核能發電。

為瞭解民眾對能源政策的意見及接受度，台綜院透過問卷調查蒐集民眾對當前能源結構、供電穩定、公投回應、以及核能議題的看法。問卷內容包含「能源素養」、「公投回應」、 「核電意向」等部份，並採分層比例隨機抽樣法，依縣市分層且為求各分層分析的穩定性，將樣本數未達 30 份的區域增補至 30 份，總計共完成1515 份有效樣本。

台綜院表示，此次調查發現民眾對於能源議題的相關訊息理解並不足夠。根據經 濟部能源局公佈的107 年全國發電量 2,736 億度，其中主要電力供應來 源為「燃煤」46.3%、「燃氣」34.6%,「核能」排序第三，占10.1%。然而此次調查中有高達58.8%的民眾認為的主要電力來源為「核能」，其次才是「燃煤」，占 55.9%，而實際上位居第二名發電量的「燃氣」僅有 4.3%的民眾認為是主要電力來源。

台綜院指出，上述結果與今年 2 月 12 日至 13 日台綜院委託三立民調所進行的核能議題民調相符合，前次調查中僅20.5%的民眾表示知道，去年的核能發電僅占全部發電比例約 10%，顯示多數民眾對於台灣現今的發電結構並不瞭解，多數認為核電為主要來源，且對燃氣的知曉度不足。

此外，此次問卷調查也發現，民眾對於核能發電最擔心的是核廢料的威脅，有 41.2%的民眾認為「找不到核廢料最終處置場」是最擔心的問題，且有六成六的民眾不支持核廢料最終處置場址設置在自己或家人的居住城市。

台綜院並表示，整體而言，此次調查顯示在「不缺電」前提下，民眾較傾向支持非核家園。

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