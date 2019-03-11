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陳其邁：高雄加工出口區增加土地供給 創3千就業機會

2019-03-11 15:37經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院副院長陳其邁今（11）日指出，高雄與楠梓加工區未來結合物聯網、人口智慧及智慧製造等產業，預期可使高雄產業升級並活絡發展。高雄加工出口區去年營業額為734億元，出口額為美金26億元（約新台幣787億元），預計增加8萬平方公尺土地供給後，可創造3,000個就業機會，盼高雄加工出口區的廠商持續在光電、LCD產業獨領風騷，並帶動其他廠商投資。

陳其邁出席「前瞻基礎建設-高雄加工出口區智造新基地動土典禮」時表示，高雄加工出口區設立於1966年，見證城市蛻變與產業轉型，我國從過去的勞力密集產業，轉變為創新、高效率及高加值化的生產流程。

陳其邁表示，高雄加工出口區的積體電路與LCD高科技已等同科學園區規模，加上目前半導體封測、光電產業等產業聚落及楠梓加工出口區，在我國產業轉型的過程扮演非常重要的角色。

陳其邁表示，為使產業更具競爭力，行政院前院長賴清德及院長蘇貞昌上任後，都持續解決水、電、土地、人才及人力的五缺問題，而高雄及楠梓加工出口區是中央與地方合作的典型良好範例，從過去勞力密集產業轉變為創新的高科技產業，土地衝擊、環境改變、都市計畫等方面已與過去情形不同。他強調，中央與高雄市政府共同的理念是加碼投資高雄，全力拚經濟，讓高雄更好。

陳其邁進一步表示，為給予廠商更大支持，政府一方面放寬容積率，如過去高雄市政府將楠梓加工出口區容積率提高到490%，經濟部目前也積極檢討並放寬許多工業區土地容積率。

另一方面，也節省不必要的土地開發成本，此為企業與都市發展雙贏的作法。

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