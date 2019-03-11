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創業家兄弟產品總監 榮膺「2019 40 under 40」

2019-03-11 12:54經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

國際非營利組織Girls in Tech台灣分會於今年婦女節公布「2019 40 under 40」榜單，評選出40位40歲以下、台灣值得關注的女性科技人。創業家兄弟（8477）今（11）日宣布，產品編輯部總監羅敏慈獲選，也是該公司首度有高階女性主管入榜。

Girls in Tech為2007年在美國舊金山創立的國際非營利組織，其台灣分會Girls in Tech Taiwan於2015年成立，願景為協助台灣女性於科技相關產業中，在科技專業、領導能力或女性創業等面向都能擁有更好的發展。該組織每年遴選40位台灣值得關注的科技女性，期許發掘更多台灣不同領域的優秀女性科技人，以激勵更多女性加入科技相關職位。

羅敏慈曾任公司的產品經理數年，因表現傑出而被拔擢為部門領導人後，陸續推動多項組內及跨部門工作流程優化的相關專案，挑戰用最短的時間內整頓營運部門，同時成功激勵團隊士氣，賦予組員更多機會與成長 。

羅敏慈表示，很開心看到愈來愈多實力及潛力兼具的女性科技人嶄露頭角，熱情專注在各產業且大膽嘗試新事物，而科技領域變動快速，以自身所處的電商產業而言，保持彈性和速度已是不可或缺的兩大競爭力，若能再掌握「勇於改變」的關鍵女力，包含改變由自己做起、即使沒有十足把握也應果斷嘗試改變等要素，將有助再開拓職涯新格局。

此外，羅敏慈也從自身職場經驗勉勵所有台灣職場女性在經歷人生各種不同身分時，「勇於擁抱每階段的獨特性，不一樣的潛能就有可能被發掘」，並期許未來持續與優秀夥伴攜手合作，以科技翻轉傳統零售世界。

對於此次公司高階女性主管入選Girls in Tech Taiwan，創業家上下皆感到與有榮焉。創業家總經理廖家欣表示，公司近年開始積極啟動大數據分析及AI 應用，並於去年成立Data Team，期望在新科技方面深耕後，未來持續打造獨特的科技舞台，提供科技女性更多自由發聲、勇於挑戰自我成長的機會。

此外，廖家欣也說，隨著女性投入職場比例持續攀升，創業家內部數據也顯示，女性員工比例已高達70%，接下來也將致力推廣創造多元平權且友善的工作環境，在女力時代下迎接多元人才，期待吸引具發展潛力的優質女性人才加入，幫助激發其在科技領域發光發熱。

《Girls in Tech Taiwan》公布2019 40 under 40...
《Girls in Tech Taiwan》公布2019 40 under 40榜單，創業家兄弟產品編輯部總監羅敏慈獲選，首度有高階女性主管入榜。圖／創業家提供
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