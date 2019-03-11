親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

國發會推GDPR適足性 歐盟3月正式回應

2019-03-11 12:14經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

為推動我國向歐盟取得GDPR適足性之認定，國發會於2018年底完成我國適足性自我評估報告，並請外交部轉致歐盟司法總署，歐盟司法總署署總署長Tiina Astola已於今年3月正式回應我方，表示將共同致力於個人資料保護之發展。

國發會於去年7月4日成立個人資料保護專案辦公室後，積極辦理因應歐盟「一般資料保護規則」（General Data Protection Regulation, GDPR ）相關措施，除統籌與歐盟洽商跨境傳輸適足性認定事宜外，亦對政府與企業舉辦多場宣導說明會，並於官網適時更新GDPR相關資訊。

另外，法律主政機關移交國發會辦理我國個人資料保護法後，國發會仍持續回應外界對個資法的疑義，透過邀集相關部會及學者專家共同研商，以獲解決方案，務實推動個資法遵行之一致性。

總署長除對我方提出適足性認定一事表達感謝外，亦讚賞我方提出之評估報告對未來雙方進一步之對話極有助益，並期望於數位經濟時代下，共同致力於個人資料保護之發展。

歐盟司法總署表示仍就我國送交之適足性自我評估報告進行研析中，後續該署將就個資保護相關議題與我方展開技術性對話，我方將依雙方洽談進程與國內產業發展之需求，適時調整我國個資保護規範。

歐盟國發會同致
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

台商資金匯回法 要過APG這關

2019-03-10 23:22

一銀主辦特力5年期68億元聯貸案 完成簽約

2019-03-11 12:40

韓國瑜要推自經區 國發會：MIC產品變MIT

2019-03-11 11:02

產創條例 趕本會期通過

2019-03-11 00:21

會計師：稅率優惠放大 有好處

2019-03-10 23:15

本周指標／歐元區經濟罩烏雲

2019-03-10 23:09

名家觀點／翻轉南台灣經濟三大關鍵

2019-03-10 23:00

中美貿易戰最大受益者 鄭文燦盼政府積極抓住發展機會

2019-03-10 19:43

反嗆馬英九 經濟部：燃煤提高至4成無視民意

2019-03-10 18:51

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 09:19

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

葡萄王累計1-2月營收穩 50週年拚成長

2019-03-08 14:15

新興市場債券否極泰來 進場甜蜜點到了

2019-03-04 17:00
看更多

熱門文章

怒！錢變小…物資卻17年瘋漲 恐怖暴增24%是它

2019-03-11 09:00

三大電子零組件 報價急跌

2019-03-11 00:17

微軟告鴻海「沒付權利金」 全球電子業關注

2019-03-11 00:10

金控海外投資 帳面大虧1,471億

2019-03-10 23:25

反嗆馬英九 經濟部：燃煤提高至4成無視民意

2019-03-10 18:51

3月車市大爆發 產線趕工

2019-03-11 00:04

非蘋大拉貨 台廠迎暖流

2019-03-10 23:55

金控海外投資去年Q4大失血 帳上虧損1471億

2019-03-11 00:23

還是賣祖產最好賺？謝金河台灣土地正義無解

2019-03-11 10:06

微軟告鴻海 指控未付權利金

2019-03-10 23:20

微軟提告鴻海 公司：不評論正在進行中的司法案件

2019-03-10 21:21

中華電信徵才 南下交大、成大廣發英雄帖

2019-03-10 19:08

經濟分析／杜紫宸：高雄發展周間經濟 市民才能天天發財

2019-03-10 17:02

打造台灣自有運動品牌ZEPRO 他視消費者為代言人

2019-03-10 15:34

台商資金匯回法 要過APG這關

2019-03-10 23:22

一銀今年共招750位新血 4月以前徵255位

2019-03-10 17:42

貿戰掃到…3大電子元件 首季慘跌

2019-03-10 23:41

金融科技新主流…開放API

2019-03-10 23:07

金屬3D列印練兵 安集拚明年起收割

2019-03-10 13:45

電子業景氣反轉／通路商預估 最快Q3止穩

2019-03-11 00:16

台鐵活化資產 車站變旅館

2019-03-11 00:13

7月起停售酒償險 金管會與業者達共識

2019-03-10 15:51

新南向市場喊虧 越南、紐西蘭獨賺…

2019-03-11 00:20

全台僅存唯一的台南車站2樓旅館 明年招商委外營運

2019-03-10 15:44

中美貿易戰最大受益者 鄭文燦盼政府積極抓住發展機會

2019-03-10 19:43

交際費、廣告費列報 別搞混

2019-03-10 23:23

家族傳承 善用閉鎖公司股權信託

2019-03-10 23:23

興富發天價購地 建辦公大樓可租可售適財務操作

2019-03-10 18:36

攬跨界高手 玉山金控連三發

2019-03-10 23:47

潤泰全楊梅廠關廠 工會：訂單滿滿都轉至中國黨營事業

2019-03-11 11:24

「開放API」整合資源…42家意願高

2019-03-10 23:03

智慧穿戴夯 群光受惠

2019-03-10 23:53

台泥攜土國OYAK集團 搶進葡萄牙北非市場

2019-03-11 08:36

金控海外曝險／美曝險部位 增2,000億

2019-03-10 23:16

安集 讀書會意外激盪競爭力

2019-03-10 13:41

兆豐銀設CRS小組 提供財管服務

2019-03-10 23:18

高檔配備車款 吸引消費者

2019-03-11 00:03

本周指標／歐元區經濟罩烏雲

2019-03-10 23:09

智駕科技 車市新主流

2019-03-11 00:01

非蘋陣營搶市 新機連環發

2019-03-10 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top