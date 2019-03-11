國發會推GDPR適足性 歐盟3月正式回應

2019-03-11 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



為推動我國向歐盟取得GDPR適足性之認定，國發會於2018年底完成我國適足性自我評估報告，並請外交部轉致歐盟司法總署，歐盟司法總署署總署長Tiina Astola已於今年3月正式回應我方，表示將共同致力於個人資料保護之發展。

國發會於去年7月4日成立個人資料保護專案辦公室後，積極辦理因應歐盟「一般資料保護規則」（General Data Protection Regulation, GDPR ）相關措施，除統籌與歐盟洽商跨境傳輸適足性認定事宜外，亦對政府與企業舉辦多場宣導說明會，並於官網適時更新GDPR相關資訊。

另外，法律主政機關移交國發會辦理我國個人資料保護法後，國發會仍持續回應外界對個資法的疑義，透過邀集相關部會及學者專家共同研商，以獲解決方案，務實推動個資法遵行之一致性。

總署長除對我方提出適足性認定一事表達感謝外，亦讚賞我方提出之評估報告對未來雙方進一步之對話極有助益，並期望於數位經濟時代下，共同致力於個人資料保護之發展。

歐盟司法總署表示仍就我國送交之適足性自我評估報告進行研析中，後續該署將就個資保護相關議題與我方展開技術性對話，我方將依雙方洽談進程與國內產業發展之需求，適時調整我國個資保護規範。