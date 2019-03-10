中美貿易戰最大受益者 鄭文燦盼政府積極抓住發展機會

2019-03-10 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦為期11天的訪美行程即將畫下句點，預計明日清晨返抵國門，鄭文燦稍早在臉書發表一部由美國參眾兩院及地方議會議員共同錄製的「Taiwan Can Help !」影片。他在臉書提到，台灣在經濟、民主、科技、醫療、農業等各方面的表現，都非常突出亮麗，並強調台灣可以對世界更有貢獻。而Bloomberg彭博評論桃園是中美貿易戰最大受益者，他期盼政府要有積極的態度，可以快一點、積極一點，才能抓住一些發展的機會。

鄭文燦指出，美國是台灣重要的民主夥伴，訪美11天，他向許多美國聯邦參議員、眾議員、學者、智庫、政府部門傳達了台灣的聲音，希望達成更多的了解，進而爭取更大的支持！

而他也在臉書提到，訪美期間與學者談話當中，中美貿易戰牽動的中美台關係都是學者交流的必答題。他說，在中國的外商，有些已在其它東南亞國家設廠，以應對中國投資的風險，這種做法稱為「China +1」（另一個生產基地）。