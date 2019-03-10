反嗆馬英九 經濟部：燃煤提高至4成無視民意

2019-03-10 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



前總統馬英九今天批評蔡政府的能源政策，目前反核氛圍已經全面翻轉，但蔡政府卻把頭埋在沙裡、不願面對現實。對此，經濟部次長曾文生反嗆，馬政府時期推出「1234能源配比」，預計將燃煤比例拉高到40％，比目前規劃的2025年燃煤占比27％高出許多，務實來看，除非馬英九統希望立即新增燃煤機組、該除役的燃煤機組不除役，甚至解除地方政府對燃煤電廠的環保管制，才有可能做到40％燃煤，「若是如此，豈不是無視民意的減煤期待？」

馬英九於任內提出綠電10%、核電20%、氣電30%、煤電40%的「1234能源配比」，遭到曾文生反嗆，無視民意的減煤期待，且今天出席馬英九、長風基金會所主辦的「2019民間能源會議」，包含前總統、兩位前行政院長、前經濟部長等許多主管能源政策的高官，經濟部尊重相關指教，但也要提醒，近3年來最低的備轉容量率，出現在105年5月31日的1.64%，正是因為過去的政府缺乏相關能源政策配套規畫，留給新政府的挑戰，「製造問題的人，實在不該指責解決問題的人。」

曾文生也強調，馬英九以815事故為例，事實上當時是因中油公司的天然氣供氣突然中斷，導致供電量突然減少，因此自動啟動保護措施，避免電力系統崩潰，顯然不是電力供給不足的問題，「曾執政八年的馬前總統應該比誰都清楚，不宜以此誤導社會。」

經濟部表示，面對公投的民意結果，政府已歸零思考，確實回應及落實公投結果，不過仍針對馬英九及前行政院長江宜樺在開幕致詞的內容回應，第一，政府已規劃2025年發電配比為燃氣50%、燃煤27%、再生能源20%及其他3%，馬英九於任內提出的「一綠(10%)、二核(20%)、三氣(30%)、四煤(40%)」發電配比之建議，與社會期待減煤的民意背道而馳，單以40%煤電配比而言，不僅高於政府所規畫之三成左右燃煤發電占比，若要達到其所增加之燃煤發電量，更必須立即新增燃煤機組，且規劃屆齡除役之燃煤機組亦無法如期除役，甚至須解除地方政府對燃煤電廠的環保管制，但這樣的方式均無法符合民意減煤之期待。

其次，錯把局部設備問題歸咎於整體供電不足，815事故，事實上是因中油公司的天然氣供氣突然中斷，導致供電量突然減少，因此自動啟動保護措施，避免電力系統崩潰，並非整體供電能力不足，針對地區性線路出問題造成跳電，其事實並非供電短缺，設備搶修恢復後即可恢復供電。另外，3月8日桃園機場停電，經確認是桃機自設的電力設備故障，台電公司供電線路與設備正常，完全不是供電問題，但也有部分人士將這些事故指稱為供電不足，實是誤導大眾。

第三，經濟部指出，減核的確是世界趨勢，依據國際能源總署(IEA)預估，2030年前核電裝置容量為所有能源別中新建發電裝置容量最低者，且核電占比逐步下降。同時，目前已有德國及西班牙都分別宣示在2022年及2030年達成非核，而且法國、南韓也都宣示將減少核電占比，顯見核能已不是世界潮流。

經濟部強調，應務實面對目前台灣核廢料無處可去，我國也比照國際，對用過核燃料採暫時貯存方式處理，並等待最終處置場之建置。但是當前乾貯設施無法獲得地方政府支持，以致無法興建或啟用，造成用過燃料池滿，反應爐內用過燃料棒無法退出更換，造成延役的路被堵死。

至於部分人士指出，法、日等少數國家將部分用過核燃料採再處理一事，經濟部表示，我國並無此技術，勢必要運至國外再處理，而縱使運至國外，再處理後產生之高放射性廢棄物，一樣要運回國內作最終處置，無論如何，我國皆無法迴避最終處置問題。核廢料不會分政黨、不會看顏色，相同的挑戰在馬前總統任內也一樣，否則不會在其執政八年內，核廢料處置場址也同樣遇到地方政府反對無法取得社會共識，核廢料問題，希望社會共同面對。