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中美談判下一步？大陸商務部副部長：我看到希望

2019-03-09 14:26聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中美談判下一步，何時能簽署協議？大陸商務部副部長王受文表示，「我是看到希望了」。他表示，中美雙方團隊仍持續進行磋商，希望簽署的協議能取消所有加徵關稅，讓中美雙邊貿易回到正軌。

香港經濟日報報導，全國人大9日就「促進形成强大國内市場，推動全方位對外開放」舉行記者會，王受文表示，中美兩國領導人達成「取消所有加徵關稅、且停止增加關稅」的共識，他透露，目前中美談判已在重要問題上取得實質進展，中美諮商團隊正在持續磋商，希望達成取消所有加徵關稅的協議。他強調，任何協議必須要是雙向的、公平的、平等的協議。

王受文透露一個談判秘辛，從細節可以一窺大局。他說，春節後年假結束第一天，美方就到北京來；後來中方很快又到華盛頓繼續談判，當時談判接近中午用餐，大陸國務院副總理劉鶴跟美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）都叫外賣。劉鶴點了牛肉漢堡；萊特希澤點了茄汁雞丁，但雖然飲料有咖啡、有茶，但兩人都不約而同只喝白開水。王受文認為，雙方正是要互相理解，並尋找共同點。

針對中美貿易戰的未來結局，王受文表示，將朝向達成互利共贏簽署協議，這個結果將符合美國利益、中國利益，也符合世界的期待。

商務部長鍾山指出，妥善應對中美經貿摩擦是今年三項重點任務之首，大陸將藉此擴大全方位開放，推動由商品和要素流動形開放，向規則等制度型開放轉變。這意味大陸承諾推進結構性轉型。

大陸商務部副部長王受文表示，中美雙方團隊仍持續進行磋商，希望簽署的協議能取消所有...
大陸商務部副部長王受文表示，中美雙方團隊仍持續進行磋商，希望簽署的協議能取消所有加徵關稅。照片／人民網
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