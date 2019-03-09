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重啟自由經濟示範區？財政部委婉反對

2019-03-09 05:59聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前表示，自由經濟示範區對高雄未來經濟發展很深遠，希望能夠繼續推動。針對是否重啟設置自由經濟示範區議題，財政部表示，自由經濟示範區屬經濟特區性質，恐造成區內區外的不公平待遇，且以海關有限人力，恐在管理面上面臨極大挑戰。

財政部強調，是否重啟設置自由經濟示範區涉及產業政策的整體規劃，宜由相關產業主管機關就現階段重啟建置該等區域的必要性，進行整體審慎的評估。

財政部下周一將針對「重啟設置自由經濟示範區」議題，至立法院專案報告並備質詢。

財政部表示，為發展全球運籌管理模式，促進貿易自由化、國際化，便捷人員、貨物、金融及技術之流通，提升國家競爭力並促進經濟發展，目前我國已建置六海一空自由貿易港區，提供租稅優惠及通關便捷措施。

為鼓勵國內產業發展及協助企業改善經營環境，並考量納稅者權利保護法規定租稅優惠不得過度原則下，財政部表示，已與相關部會已訂定或正研議相關租稅優惠，以促進人才、貨物及資金流動。

財政部表示，自由經濟示範區屬經濟特區性質，恐造成區內區外的不公平待遇，且若未來得於各縣市設置，預期示範區業者數量將大幅增加，以海關有限人力，恐無法有效掌握貨物進出及控管貨物流向，易生貨物遭流用或管制品流入課稅區等相關問題，在管理面將面臨極大挑戰。

財政部建議，我國已設立自由貿易港區且相關法令規範及運作機制甚為完善，可在現行基礎下，繼續推動發展多元營運模式，創造高附加價值產業，以促進經濟發展。

自由經濟示範區是馬政府在2012年提出，由於朝野意見分歧，草案長期被「冷凍」在立法院；雖然2015年立法院委員會表決通過，逕付二讀，但2016年政黨輪替後，不了了之。

財政部立法院自由貿易
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