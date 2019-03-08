2月出口大減8.8％超乎預期 連四個月下挫

2019-03-08 21:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部今（8）日公布2月出口203.9億美元，年減8.8％，超乎預期，連續四個月下挫；財政部統計處處長蔡美娜表示，今年第1季出口跌幅將大於主計總處預估的2.8％，可能會超過3％，但第1季出口將是這一波景氣走緩的低點。

值得注意的是，美中貿易戰效應發酵，我主要出口市場、貨品已出現微妙變化，今年前兩月對中國大陸出口占比降到37.3％，創2017年以來新低；對美出口占比則拉升至14.2％，創13年新高。

蔡美娜分析，主因企業為避免遭課高額關稅，陸續進行產能移轉所致，其中尤以資通與視聽產品最明顯，雲端伺服器及記憶體模組生產廠商把生產線移回國內。

2月出口兩大亮點，一是對美國出口大幅增加13.5％，連續29個月正成長；資通與視聽產品出口年增9.7％，雙雙「逆勢上揚」。前兩月資通與視聽產品規模值創歷年同期新高，年增15.9％，蔡美娜說，廠商提升國內產能比重趨勢，會持續一段時間，未來幾個月仍可樂觀期待。

2月出口年減8.8％，較財政部預估的年減1％至3.5％衰退幅度更大，主因今年春節連假落在2月，工作天數較少，且出口商提前在1月出貨。

進口154.7億美元，年減19.7％，因進口商提前在1月進口備貨，導致2月進出口金額大減。

出口主要貨品中，受全球景氣趨緩、及美中貿易談判導致市場買氣觀望等因素影響，包含電子零組件、機械及傳統貨品出口，都呈現負成長。2月電子零組件年減8.3％；基本金屬及其製品年減17.7％；化學品年減16.5％；機械出口年減12％。

不過，由於廠商為因應美中貿易戰，將雲端伺服器、記憶體模組的生產線移回國內，加上需求面的支撐，資通訊產品出口反而逆勢成長。

主要市場方面，對美國、日本出口規模紛創歷史新高，分別年增17.7％、5.4％。

蔡美娜表示，受美中貿易戰與中國景氣下行等因素影響，中國近年內需成長也放緩，導致對中國出口減少。從出口構成比來看，以往中國占台灣整體出口比重約四成，今年前兩月已下滑至37.3％，創2017年以來新低。但前兩月對美國出口占比則來到14.2％，創2006年以來的13年新高。

「美中貿易戰確實有影響」，蔡美娜解釋，為因應美中貿易戰，許多廠商從去年10月就開始動作，在中國與台灣都有生產線的台商，為避免被美國加徵關稅，就將大部分產能移轉回台灣，因此出現「中國消、美國長」的情況。