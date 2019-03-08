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印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

前兩月對東協出口年減13.9％ 仍顯疲態

2019-03-08 21:00經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

前兩月我對中國大陸、東協出口仍顯疲態，分別年減8.7％與13.9％；對東協出口下滑，財政部統計處處長蔡美娜分析，主因對菲律賓馬來西亞印尼的出口衰退。

蔡美娜表示，對菲律賓出口礦產品減幅比較大，主因菲律賓的油品市場競爭激烈，是價格取向，廠商因而減少對菲律賓出口，轉移到其他市場。

至於馬來西亞，蔡美娜指出，除了礦產品減少外，電子零組件出口也減少，因為馬來西亞近來景氣不是很好，對電子零組件需求減少。

蔡美娜說，對印尼出口減少是受到礦產品、基本金屬出口減少所致，近來印尼對於鋼鐵產品加強管制，不希望市場上充斥進口鋼品，採取緊縮性措施。

2月對日本出口年減4.4％，對中國大陸與香港、東協、歐洲各減10.4％、12％、15.9％。

展望3月出口，蔡美娜說，由於去年3月出口創下299.9億元的「天險」，在高基期因素下，3月出口仍會是負成長，「連五黑」幾成定局，且衰退幅度約在5％至7.5％之間。

不過，蔡美娜也說，主要預測機構預測，今年全球經濟仍有近3％的成長，仍算穩健緩慢擴張，一些科技創新電子產品應用，也不斷推陳出新，預料第1季出口應是低點，第2季出口雖仍可能負成長，但減幅會收斂。

至於全年出口表現，主計總處預測是正成長0.2％，接近持平。

馬來西亞菲律賓印尼
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