大魚回流了！台商回流投資總額達374億元

2019-03-08 20:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部2個多月已審核通過13家廠商申請回台投資，總投資金額逾新台幣374億元。 聯合報系資料照 分享 facebook

因應美中貿易戰，經濟部今（8）日指出，短短2個多月，已審核通過13家廠商申請回台投資，總投資金額逾新台幣374億元，預估可創造本國就業人數逾4,200人。

經濟部更表示，目前尚有10家台商已排定聯審，超過30家正評估申請，而且申請家數持續增加中。

目前獲經濟部通過的回台案，其中不乏有大魚回流了。經濟部投資台灣事務所今日通過巨大機械申請案，投資額50億元，可創造本國就業人數逾290人。

經濟部指出，巨大機械除了調整部分產能，將於台中大甲母廠擴建智能化產線，強化台灣自行車生產基地；並於台中科學園區興建營運暨研發總部新大樓，以及台中大甲建置自動化國際物流中心，總投資金額超過新台幣50億元，將可創造本國就業人數逾290人。

此外，廣達電腦估計這波回流投資42億元，台燿科技、南六企業各投資35億元；另外，還有一家未上市公司投資額可能逾百億元，但經濟部拒絕說明該家投資細節。

經濟部表示，「歡迎台商回台投資行動方案」實施短短2個多月，投資台灣事務所已召開8次聯審會議，通過13家廠商申請，包括：智邦科技、慶豐富實業、廣達電腦、南六企業、崴立機電、宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械、銓寶工業、康普材料、台燿科技、巨大機械及1家未上市公司，總投資金額逾新台幣374億元，預估可創造本國就業人數逾4,200人。