親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

大魚回流了！台商回流投資總額達374億元

2019-03-08 20:44經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部2個多月已審核通過13家廠商申請回台投資，總投資金額逾新台幣374億元。 ...
經濟部2個多月已審核通過13家廠商申請回台投資，總投資金額逾新台幣374億元。 聯合報系資料照
分享

因應美中貿易戰經濟部今（8）日指出，短短2個多月，已審核通過13家廠商申請回台投資，總投資金額逾新台幣374億元，預估可創造本國就業人數逾4,200人。

經濟部更表示，目前尚有10家台商已排定聯審，超過30家正評估申請，而且申請家數持續增加中。

目前獲經濟部通過的回台案，其中不乏有大魚回流了。經濟部投資台灣事務所今日通過巨大機械申請案，投資額50億元，可創造本國就業人數逾290人。

經濟部指出，巨大機械除了調整部分產能，將於台中大甲母廠擴建智能化產線，強化台灣自行車生產基地；並於台中科學園區興建營運暨研發總部新大樓，以及台中大甲建置自動化國際物流中心，總投資金額超過新台幣50億元，將可創造本國就業人數逾290人。

此外，廣達電腦估計這波回流投資42億元，台燿科技、南六企業各投資35億元；另外，還有一家未上市公司投資額可能逾百億元，但經濟部拒絕說明該家投資細節。

經濟部表示，「歡迎台商回台投資行動方案」實施短短2個多月，投資台灣事務所已召開8次聯審會議，通過13家廠商申請，包括：智邦科技、慶豐富實業、廣達電腦、南六企業、崴立機電、宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械、銓寶工業、康普材料、台燿科技、巨大機械及1家未上市公司，總投資金額逾新台幣374億元，預估可創造本國就業人數逾4,200人。

經濟部新台幣貿易戰台商
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

理工阿北陳良基逛工具機展 讚智慧機械是變形金鋼

2019-03-08 20:05

大陸機械業緊追在後 陳良基：別怕！只管往前跑

2019-03-08 20:06

加速台商回台 電子業投資最積極

2019-03-08 20:48

輸銀攜手紡織業 合作新南向

2019-03-08 20:42

2月CPI溫和年漲0.23％ 蛋類飆漲兩成三

2019-03-08 19:47

中經院2月PMI微幅上揚 但連四月緊縮

2019-03-08 17:58

台商回流再添大咖！巨大砸50億元台中擴廠

2019-03-08 17:37

擔心中國竊密？日經：光寶科、廣達應美企要求撤出中國

2019-03-08 17:34

日媒：美客戶憂資訊外洩 台廠傾向回台生產

2019-03-08 16:40

2月CPI漲0.23％ 主計總處：物價溫和平穩

2019-03-08 16:16

2月出口年減8.8% 進口也意外年減19.7％

2019-03-08 16:12

PMI連4月緊縮 是否谷底反彈待觀察

2019-03-08 14:45

交通部推Uber條款 立委：讓國際覺得台灣沒誠信

2019-03-08 12:15

資誠：改善女性工作參與 可增加180兆GDP

2019-03-08 11:08

水情吃緊 沈榮津：朝5月前不採分區限水努力

2019-03-08 10:55

助攻農產品外銷 經濟部廣邀各國買主來台

2019-03-08 05:47

央行：低利率問題有解方

2019-03-08 01:57

楊金龍上任周年 彭博：火花不足

2019-03-08 01:57

我國外匯存底 美元占逾80％

2019-03-08 01:57

楊金龍：股市盤整房市穩

2019-03-08 01:57

一場質詢 凸顯總裁兩難

2019-03-08 01:57

楊金龍：彭總裁做得好「蕭規曹隨義不容辭」

2019-03-08 00:42

楊金龍暗示利率不動 GDP保2沒大問題

2019-03-08 00:34

陳良基：台灣低薪 留不住人

2019-03-07 23:24

電動機車補助 政府擬再加碼

2019-03-07 23:16

特斯拉降價 公平會要查

2019-03-07 23:16

李雪雯／不要弄錯方向了 勞保的問題不是「月領比一次領優」！

2019-03-07 16:07

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 09:19

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04

特斯拉大降價 公平會立案調查

2019-03-07 20:12

沙崙智慧綠能科學城示範場域今上樑 年底進駐

2019-03-07 15:33

葡萄王累計1-2月營收穩 50週年拚成長

2019-03-08 14:15

新興市場債券否極泰來 進場甜蜜點到了

2019-03-04 17:00
看更多

熱門文章

郭台銘深夜曬幼齒照 網友讚：神韻都沒變！

2019-03-08 09:45

新蘋果鏈 46台廠上榜

2019-03-08 01:34

「風水寶地都敢賣」 股東要大同給交代

2019-03-07 21:23

瑞薩傳大停產 衝擊半導體

2019-03-08 01:34

4月起跨行轉帳手續費調降 500元以下單日一次可免費

2019-03-08 15:23

大同又賣地 興富發51億得標

2019-03-08 02:16

央行：低利率問題有解方

2019-03-08 01:57

國銀FinTech專利 大躍進

2019-03-07 23:28

陳良基：台灣低薪 留不住人

2019-03-07 23:24

台商回流再添大咖！巨大砸50億元台中擴廠

2019-03-08 17:37

英特爾可望重登半導體龍頭 三星恐落居第2

2019-03-08 09:55

擔心中國竊密？日經：光寶科、廣達應美企要求撤出中國

2019-03-08 17:34

國巨大社廠裁19人 員工爆料：都裁台灣員工留菲勞

2019-03-08 13:21

楊金龍：股市盤整房市穩

2019-03-08 01:57

超完整報看過來！1分鐘掌握最新蘋果供應鏈新增台廠

2019-03-08 00:32

打國際盃 中天集團兩生技合併

2019-03-07 23:07

名家觀點／萬年稅務函令該檢修了

2019-03-08 00:14

交通部推Uber條款 立委：讓國際覺得台灣沒誠信

2019-03-08 12:15

全球股市大漲 謝金河：留心利多出盡或美中談判變數

2019-03-08 08:22

中信金服裝規範鬆綁 非營業單位可穿T恤

2019-03-08 00:29

台銀千億「台商回台購建廠地廠房優貸」 利率1.49％起

2019-03-08 06:06

大同十天處分兩地 121億落袋

2019-03-08 02:16

郭明錤預測 正崴將是蘋果第一代頭戴式AR裝置組裝廠商

2019-03-08 14:45

我國外匯存底 美元占逾80％

2019-03-08 01:57

宏碁雲架構服務 接單旺

2019-03-08 00:13

未來銀行...分行減少 服務不變少

2019-03-07 23:22

沙崙綠能科學城 跨步

2019-03-07 23:26

花旗推新卡 現金回饋大

2019-03-08 00:29

復北案地塊不完整 僅一家投標

2019-03-08 02:16

亞馬遜大中華區首座IoT Lab 落腳台北

2019-03-08 12:30

陸修外商投資法 四大翻轉

2019-03-07 23:40

出售「風水寶地」挨批 大同：程序合法、公正

2019-03-08 12:34

緯創公司改組 衝刺AIoT

2019-03-07 22:59

回憶兒時 鴻海董事長郭台銘：最愛和同學遠足

2019-03-08 19:18

迎接物聯網 台達電收購照明解決方案品牌Amerlux

2019-03-08 16:29

台塑茂迪產線 陸續進駐綠能科技示範場域

2019-03-07 23:18

電動機車補助 政府擬再加碼

2019-03-07 23:16

保費遞延效應 1月刷出2,900億

2019-03-07 23:59

科技部衝刺生醫 三路進擊

2019-03-07 23:16

注意！農保退保 農職保也沒了

2019-03-08 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top