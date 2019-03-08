輸銀攜手紡織業 合作新南向

2019-03-08 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



配合政府新南向政策，輸出入銀行協助國內廠商前進新南向國家，今天舉辦「紡織業新南向拓商機成果分享交流暨簽約典禮」。輸銀長期協助眾多家廠商出口至新南向市場投資，近期提供大東紡織及福盈科技等公司赴越南及印度投資所需資金融通，今天也同時進行兩件海外投資融資案的聯合簽約儀式

東協國家和印度等新南向國家，將是未來全球經濟發展最為快速之區塊，在中美貿易戰影響下，新南向國家已成為我國業者轉進設廠之首選。

輸銀表示，本次交流會特別邀請國內紡織界知名業者就新南向市場投資經驗進行經驗分享，行政院政務委員鄧振中、經濟部投資業務處參事章遠智、中華民國紡織業拓展會董事長詹正田等出席，越南世越銀行總經理劉俊豪率也團遠從越南前來參加本次交流會。

輸銀指出，世越銀行為輸銀在越南合作多年的轉融資銀行，兩家銀行透過轉融資方式，合力協助越南進口商向我國廠商購買商品，以提升我出口商在越南市場的競爭力。

輸銀表示，紡織業向來是我國創匯主要來源，也是輸銀大力支持之產業，對紡織業提供的各項貸款與輸出保險，向來占有輸銀極高的業績比重。