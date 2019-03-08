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2月CPI溫和年漲0.23％ 蛋類飆漲兩成三

2019-03-08 19:47經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處今（8）日公布2月消費者物價指數（CPI）年漲0.23％。主計總處表示，主因蛋類、乳類及醫療費用價格上漲所致，惟蔬菜、成衣、通訊費及3C 消費性電子產品價格下跌，抵銷部分漲幅；17項重要民生物資年增2％，雞蛋漲幅年增23.16%，醬油漲幅則創逾四年來最高。

雞蛋漲幅年增23.16%，主計總處專門委員徐建中表示，主因供需存在缺口，先前水災效應延續、氣候因素導致供給減產，加上2月有農曆春節，民眾對蛋的需求增加，使得供給、需求面出現缺口，以致價格短期內難以降下來；對此農委會並表示，預計3月底後蛋類漲幅有望趨穩。

行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI中，醬油的漲幅創34個月最高，年增7.43％，分析，主因為廠商調整售價的促銷活動，導致價格常有波動，屬於供需拉鋸後的價格反映；且醬油在去年2月時的月增率為下跌，去年基期較低而凸顯今年數據。

整體來看，七大類中以「食物類」漲0.87％最顯著，主因蛋類、乳類及水果分別上漲18.9％、1.8％及1.1％所致，惟蔬菜下跌8.6％，抵銷部分漲幅。「醫藥保健類」也受到掛號費及部分藥品價格調漲，漲0.7％。

另外，受到捷運車票、行動電話及行動通訊費分別下跌9.54％、8.39％及6.41％；徐建中說明，捷運車票為去年4月中開辦、電話通訊費499方案也是去年5月母親節活動推出，受到基期較高的因素，「交通及通訊類」項目跌1.41％。

若扣除蔬菜水果，漲0.31％，再剔除能源後之總指數核心CPI亦漲0.3％，為近24個月最低漲幅，徐健中表示，肉類、鮮花、美容、衛生用品等項目價格較低、漲幅略為縮小，使得2月核心CPI成長比較和緩，但仍穩定成長，物價相當溫和穩定。

2月CPI七大類中以「食物類」年漲0.87％最顯著。圖／主計總處提供
2月CPI七大類中以「食物類」年漲0.87％最顯著。圖／主計總處提供
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2月CPI溫和年漲0.23％，扣除蔬菜水果及能源後的總指數核心CPI年漲0.3％...
2月CPI溫和年漲0.23％，扣除蔬菜水果及能源後的總指數核心CPI年漲0.3％。圖／主計總處提供
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