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國際婦女節論壇 渣打銀：台灣管理職級女主管占近七成

2019-03-08 17:58經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

迎接國際婦女節到來，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）昨（7）日舉辦「國際婦女節論壇」，以今年活動主題 -「破壞式的多元力：女力綻放 - 創意‧跨越性別與世代（Disrupting Diversity - Innovation beyond Genders and Generations）」為出發，盛邀行政院數位政務委員唐鳳、IBM大中華區敏捷轉化委員會執行長暨 IBM 台灣首席營運長管玟玲、台灣6.0希望工程執行長沈芯菱以及渣打銀行個人金融事業處負責人林素真，分享創意與創新如何跨越性別與世代隔閡，善用女性特質在職場與生活發光發熱，展現多元與包容文化。

英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）亦出席致詞，渣打銀行總經理林遠棟更代表渣打銀行致贈所有主講人花束，象徵感謝及祝福。林遠棟表示，渣打集團一向重視多元與包容（Diversity & Inclusion, D&I）文化，集團內特別成立D&I委員會，將D&I價值落實到行動面，今年更特別於全球六大城市同步舉辦「國際婦女節論壇」活動，台北很榮幸成為其中一員，其他還包括新加坡、東京、倫敦、紐約、奈洛比等。

這也反映渣打銀行在台灣推動D&I文化的成果卓越，包括台灣女性員工比例達68%，管理職級的女性主管比例亦高達64%，顯示台灣渣打銀行於職場上充分展現多元與平權。

林遠棟指出，這次活動內容主題聚焦於「破壞式的多元力 - 女力綻放 創意‧跨越性別與世代」，特別邀請各領域、不同世代的傑出女性分享理念。

此外，活動現場亦設置「渣打視障就業平台」以及支持視障學生職業夢想的心願牆，統計渣打銀行六年來透過馬拉松賽事已捐出近新台幣6,000萬元，善款成功協助近500位台灣的視障朋友找到工作，希望藉由這個活動再度喚起企業及社會大眾對視障朋友就業權的關注與重視。參與活動的來賓及企業代表們也在活動現場，親自為視障學生職業夢想的心願牆上寫下鼓勵的話，共同響應及支持視障朋友的就業權益。

行政院數位政務委員唐鳳雖不克出席，但特別針對今日主題錄製影片於現場播放。唐鳳認為，所謂的Disruptive Innovation是指擾動式的創新，是和支持你的創新想法的人達成一個新的共識與新的協議，這也是網際網路上所運用的創新。

唐鳯也分享行政院推出的一些創新方案及經驗，期待用社會創新來帶動法規創新。她強調：「只要能夠提出為什麼這個新的做法，對公共利益有幫助，我們就透過沙盒實驗，讓你在有限的空間裡面，小規模的做給大家看，只要證明得出來，那這個沙盒就成功，在六十天預告期之後，變成新的風險控管的安全準則，如果這個實驗失敗，那也沒關係，因為所謂的失敗就是下一次實驗的參考。」

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