中經院2月PMI微幅上揚 但連四月緊縮

2019-03-08 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（8）日發布2月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI已連續四個月呈現緊縮，指數微幅續揚0.4個百分點至48.3。NMI則連續兩個月的緊縮，反映年節工作天數較少，續減1.2個百分點來到47.8。

雖然市場不確定性氛圍降低，但中經院院長陳思寬說明，權數過半的電子暨光學和電力機械產業廠商表示，市場雖有少量訂單回補，但多為短單、急單，長期訂單的能見度仍然不佳，因此對第1、2季看法仍趨保守，後續還需再觀察。

陳思寬表示，許多受訪廠商看好新技術應用，5G基礎設施的普及將在今年下半年發效，如果美中貿易紛爭能夠底定的話，將持續漸入佳境。

觀察PMI五項組成指標中，新增訂單、生產數量持續緊縮，人力雇用、現有原物料存貨水準呈現擴張，供應商交貨時間持續緊縮。六大產業中PMI中，僅化學暨生技醫療產業呈現擴張，且中斷連續五個月的緊縮，指數攀升6個百分點至54.4。

中經院助研究員陳馨蕙特別點出，原物料價格自去年11月以來，首次回報為擴張，指數續揚6個百分點至52.1。陳馨蕙表示，2月的PMI、NMI各子指標的下降幅度沒有前幾個月的陡劇，但強調仍然沒有谷底反彈，廠商已經沒有去年12月那般驚慌失措，稍有短單和急單回補庫存的現象，並將不確定性狀況是為長期拉鋸戰的情勢。

另外，生產數量、供應商交貨時間已連續四個月呈現緊縮，全體製造業也連續三個月回報客戶存貨數量過低，遠低於當前客戶所需；不過，陳馨蕙也指出，人力雇用數量指數、存貨指數中斷連續三個月的緊縮，轉為擴張，雖然工作天數較少，但仍指數續揚1.1個百分點至50.4。

中華採購與供應管理協會採購與人供應研究中心執行長賴樹鑫分析，近期美中貿易戰談判進度逐漸明朗，製造業廠商態度轉為冷靜；另外，新的經濟模式仍是今年可以期待的，這段期間加強5G、AI倉儲流程機器人應用，帶動智慧機械業的需求，也能為台灣帶來相當大的商機。

至於NMI連續兩個月呈現緊縮，且又比上個月再下降，中經院說明，該項數據沒有經過季節調整，受到春節及228假期，產業營業天數大幅減少而致。

陳思寬表示，非製造業廠商對於未來六個月景氣狀況，雖然連續八個月呈現緊縮，不過2月的指數強力彈升了9.1個百分點，創下自去年8月以來最慢的緊縮速度，顯示廠商對後市已經明顯不再如以往悲觀。