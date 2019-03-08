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台商回流再添大咖！巨大砸50億元台中擴廠

2019-03-08 17:37經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台商回流再添大咖！經濟部投資台灣事務所今（8）日再度召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，核准巨大機械申請案，投資金額超過新台幣50億元。

經濟部指出，巨大機械以GIANT（捷安特）、Liv（女性自行車品牌）自創品牌行銷國際，目前全世界有八座生產基地，產品多次榮獲創新大獎肯定。

面對美中貿易戰高關稅與歐盟對電動自行車課徵反傾銷稅的雙重壓力，巨大決定在台灣進行研、產、銷三位一體結合的投資，除了調整部份產能，於台中大甲母廠擴建智能化產線，強化台灣自行車生產基地，並於台中科學園區興建營運暨研發總部新大樓，以及台中大甲建置自動化國際物流中心，總投資金額超過50億元，將可創造本國就業人數逾290人。

經濟部表示，台灣素有「自行車王國」美譽，歷經多次危機不斷淬鍊轉型，現在仍穩居高級自行車輸出王國寶座。此次巨大機械將研發創新、品牌行銷等關鍵競爭優勢紮根台灣，將可帶動上下游高階零組件共同突破重圍開創新局。

經濟部指出，「歡迎台商回台投資行動方案」實施短短二個多月，迄今召開八次聯審會議，核准包括智邦、慶豐富、廣達、南六、崴立、宇隆、亞旭、迅得、康普、銓寶、台燿、巨大及一家未上市公司，總投資金額逾374億元，預估可創造本國就業人數逾4,200人，目前仍有10家台商已經排定聯審，超過30家正評估申請，而且申請家數持續增加中。

巨大機械董事長劉金標。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
巨大機械董事長劉金標。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
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電動自行車經濟部台商貿易戰捷安特
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