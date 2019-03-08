注意！農保退保 農職保也沒了

2019-03-08 14:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



為了保障農民職業安全，提供適時的經濟補償，政府從去年11月1日開始試辦農民職業災害保險（農職保），只要是實際從事農業工作的農保被保險人，都可以親自向戶籍所在地的基層農會申請參加，但必須注意的是，如果農保退保或喪失加保資格，將不得繼續參加農職保。

勞動部勞保局表示，農職保提供加保的農民在從事農業工作發生職業傷害時，有傷害給付、身心障礙給付、就醫津貼及喪葬津貼等四種給付，以保障遭遇職業傷害農民及其家屬生活安全。

截至今年1月底止，農職保加保人數已經突破12萬人，加保人數也持續增加，申請的職業災害給付案件達150件。

農職保試辦初期，為鼓勵農民投保，保險費率定為0.24%，每月保險費共計25元。其中，由被保險人自行負擔60%，其餘40%則由中央主管機關及地方主管機關補助，因此加保後農民每月保險費僅15元。

勞保局特別提醒，由於農職保是提供農保被保險人另一層保障，因此必須以有參加農保為前提，如果喪失了農保加保資格，例如土地或租約異動以致面積不符合加保規定、養蜂農民未繼續放養申報、實際耕作者未繼續取得有效的實際從農工作證明、有農業以外專任職業或戶籍遷離原農會組織區域等情形，則無法繼續參加農職保。