搶賺人生第一桶金 畢業生創業意願三級跳

2019-03-08 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



全台最具指標、參展廠商數量最多的「台大校園徵才博覽會」將明（9）日登場。根據1111人力銀行調查顯示，今年應屆畢業的新鮮人，有72.5%打算立即投入就業市場，相較於去年調查，下滑5.5個百分點；另一方面，卻有11.2%選擇創業，比去年大幅增加7.2個百分點，是成長比率最高的選項。

根據調查，在準備投入就業市場的新鮮人當中，有45%在畢業前就起跑，開始投遞履歷，雖較去年微降，但其中在畢業前一年就未雨綢繆，開始投遞履歷的比例，從去年的4.2%增加到9.2%，顯示希望贏在起跑點的畢業生，更加願意提早求職。

至於要花多久時間才能找到理想工作？在準備投入就業市場的應屆畢業生當中，有10.6%對就業信心滿滿，認為在畢業前就能找到理想工作；另有將近六成的畢業生認為，可在三個月內找到工作。

整體而言，今年的應屆畢業生預計2.9個月能找到第一份理想工作，比去年預計3.6個月更為樂觀。

根據1111人力銀行資料庫顯示，今年2月願意招募新鮮人的全職工作機會數近16萬筆，和去年同期相差不遠，顯示企業在年後轉職旺季，對新鮮人接受度也較高，提前攬才態度積極。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，為了協助新鮮人就業，勞動部推出「青年就業旗艦計畫」補助企業，以先雇用後訓練的模式培訓15到29歲的青年，每培訓一個人，最多可以領取4.5萬元訓練費，鼓勵企業進用工作經驗不足的年輕人，讓新鮮人可以有機會先進入職場再累積相關技能與經驗，對於新鮮人就業是一大助力。

李大華也說，有意投入創業的畢業生比例，近年來呈現三級跳的增加趨勢，從教育部到各大專院校，都積極鼓勵學生創業、舉辦創業競賽，並且投入資源育成，加上網路募資平台興起，有想法願意付諸實現的青年學子，可以透過募資得到創業的第一桶金，都讓創業的門檻不再高不可攀。