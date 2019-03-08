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交通部推Uber條款 立委：讓國際覺得台灣沒誠信

2019-03-08 12:15經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

交通部擬對Uber及計程車分業管理。本報資料照片
交通部擬對Uber及計程車分業管理。本報資料照片
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交通部日前預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」（Uber條款），限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費須以1小時為起租時數等，不僅引發小客車租賃業不滿，立委也質疑，相關法規朝令夕改，恐讓國際認為台灣沒有誠信。

立委許毓仁指出，相關規定影響的是上萬名平台代僱駕駛及其家庭的生計，同時也限制了台灣300萬多名網約平台叫車使用者的選擇自由。許多人向他陳情，政府是在固守傳統產業的利益，卻讓台灣在共享經濟的發展上故步自封。

許毓仁認為，交通管制法規應該要促進公平競爭與市場自由，對於這項可能修正的條款，他建議應以鼓勵創新及促進消費市場為出發點，確保業者能夠透過良性競爭，為消費者創造更多元化的選擇。

此外，雖然政府首長多次公開表明創新決心，但同樣的態度卻未能在施政措施上體現，面對新興業者，仍多傾向以現有法規作為依據，創新精神難以落實。這樣的態度根本是「說一套，做一套」。

許毓仁指出，交通部於2017年許可平台業者與小客車租賃業者合法合作，事隔不到二年，竟然透過修改運管規則，將原先合法營運模式變成非法。

他說，穩定的法規環境才是吸引外資來台、促成新創發展的關鍵，一個國家的法令若是朝令夕改，不但傷害本地業者權益，也會使得外資卻步，更讓台灣對國際傳達出「我們不歡迎外商而且沒有誠信」的訊息。

許毓仁建議，應該重新審視現有法規，包括哪些業者屬於運輸業、旅宿業，盡可能鬆綁法規，因為目前法規並沒有辦法因應新興科技平台竄起，而帶來模糊、重疊的行業別問題，唯有重新審視現有分類，以產業長遠發展及活絡經濟為目標，才是正確的態度。

許毓仁外資
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