葡萄王累計1-2月營收穩 50週年拚成長

2019-03-08 14:15 文／ 葡萄王生技 提供



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葡萄王生技因2月單月三大事業體受連假影響營運天數，互有消長。累計1-2月營收YOY年增5%，表現穩健。

以ODM、OEM為業務主力的上海葡萄王，1月營收受大陸春運影響YOY衰退，但2月已立即恢復水平，YOY成長37%。2019年上海葡萄王除原有美容膠原蛋白市場，將持續搶攻益生菌市場，因大陸益生菌市場持續熱絡，加上母公司益生菌實力堅強，產品市佔為全球第七(生技醫藥 產業透析no.116)，在台市佔率、代工家數、產能更是三冠王，上海葡萄王將結合母公司優勢進攻，再加上已備好的產能，目前3月接單狀況樂觀，後勢看好。

台灣部份，因受春節9天連假及228假期營運天數較少的影響，使得2月份產生轉單效應，部份營收已反應在1月份。但葡眾累計YOY1-2月仍成長10%，表現穩定，合乎預期。3月份葡眾將於下週推出快閃新品活動，神孅潘朵拉行銷活動也已開跑，刺激消費，再搭配持續成長的會員及Q3多項新品推出，未來將持續搶攻國內直銷市場，值得期待。

自有品牌台灣葡萄王，明星產品樟芝王系列銷售回升、益菌王持續成長再加上孅益薑黃異軍突起，表現亮眼，累計1-2月YOY成長19%。此外，今年為葡萄王「50週年」以「精彩，一路向前」為概念，形象廣告已於近期在各大電視台、網路平台強力播送，也結合公益於台北車站、信義區、西門町進行快閃活動，成效良好，累計觀看及討論已破350萬。後續將搭配多項品牌、促銷等系列活動，帶動自有品牌成長。

海外市場部分，今年龍潭產能將有效發揮，年初葡萄王與馬來西亞農業生技龍頭廠商全宇生技合作，攜手進軍東協市場，於馬來西亞吉隆坡設立合資公司, 將導入多項研發專利及國際發明展之保健食品進攻，此外，海外代工也會以東南亞為主力戰場，後續有許多代工客戶合作，目前客戶已遍及泰國、新加坡、香港、越南、印尼、馬來西亞，甚至更遠達南亞的印度地區，讓台灣第一大生技保健品品牌的優質產品, 在海外市場發光發熱。相信都能為葡萄王注入新活水，後勢樂觀可期。

健康專家葡萄王生技過去50年來致力於尖端科技與創新研發，董事長曾盛麟表示，葡萄王身為生技產業的領導品牌，未來仍舊秉持品牌使命，將最好、最健康的服務提供予社會大眾，「精彩一路向前」。